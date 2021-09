Dan D za SDP: Kreće konačni obračun nakon kojeg više ništa neće biti isto. Hoće li Grbin iz stranke izbaciti pola saborskih zastupnika?

Da u SDP-u već godinama vrije i traju sukobi, to nije tajna. Još od vremena u kojem je na čelu stranke bio Zoran Milanović jasno je da se dvije struje koje dominiraju ne mogu pomiriti, a koja će ovladati, moglo bi biti jasnije večeras

Na današnjem glasanju o isključenju moglo bi doći do raskola u Klubu, pri čemu bi pola bilo na Grbinovoj, a pola na strani tzv. Bernardićeve struje. Grbin i drugi članovi vodstva tijekom vikenda pokušali su još jednom razgovarati s članovima Kluba, no šef stranke je u Dnevniku HTV-a u nedjelju jasno dao do znanja da je spreman i na radikalne mjere, poput novih isključenja, ako Klub ne bude poštovao odluke čelnih tijela stranke. Ustvrdio je da ne želi da dođe do toga, ali da ta opcija doista jest 'na stolu', podsjetivši da je u SDP-u uvijek bilo isključivanja članova iz ovih ili onih razloga.

Da je vodstvo stranke doista spremno izbaciti pola aktualnih zastupnika iz SDP-a, pokazuje i to što je nakon sjednice Kluba zastupnika za 19 sati sazvana i sjednica Predsjedništva SDP-a, u kojem Grbin ima većinu. Vrlo vjerojatno bi se na toj sjednici mogle donijeti i najteže odluke.

Ako Predsjedništvo donese odluku o izbacivanju saborskih zastupnika, to bi morao potvrditi i Glavni odbor, a odlučivanje na tom tijelu moglo bi dovesti u pitanje i podršku Grbinu da ostane na čelu SDP-a.