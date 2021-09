[FOTO] SDP bez odluke o statusu isključenih zastupnika, Vidović: Grbin je pobjegao sa sjednice

Ni nakon sjednice saborskog Kluba SDP-a u utorak nije poznato broji li to tijelo 32 ili 28 zastupnika jer glasanja o izbacivanju zastupničke četvorke nije bilo, iako se o tome raspravljalo, i to na inicijativu predsjednika stranke Peđe Grbina koji je tu točku uvrstio u dnevni red iako nije bila planirana.

Grbinova, pak, struja pojašnjava da su trebali podnijeti pisani prijedlog o čemu se glasa s potpisima, a kako to nisu učinili, onda se nije imalo o čemu ni glasati.

Pripadnici 'struje' Davora Bernardića taj su Grbinov potez okarakterizali fiškalskim i kukavičkim te ustvrdili da on očito nema većinu, pa je zato odlučio prekinuti sjednicu.

"Mi jesmo imali potpise za uvrštenje točke u dnevni red, ali kad je Grbin to samoinicijativno učinio više nismo smatrali da treba skupljati neke nove potpise ili neke nove zahtjeve. Zar da skupljamo potpise za raspravu i pišemo pismo čovjeku koji sjedi dva metra od nas? Pa to nema veze sa zdravim razumom ni demokracijom, to su fiškalski manevri", kazao je Davorko Vidović koji je bio politički tajnik Bernardiću dok je bio čelnik stranke.

Ključnim je ocijenio da je izgubljena supstancijalna bit SDP-a, da ovo više nema veze sa socijalnom politikom, a ni demokratskom.

Vidović: Grbin pobjegao sa sjednice odbivši zahtjev većine da se glasa

"Ja u ovih 30 godina nisam ovako nešto doživio, predsjednik stranke je pobjegao sa sjednice odbivši zahtjev većine članova da se glasa i napokon sazna jesu li četiri izbačena člana dio Kluba ili ne. Ja sam dao prijedlog da se glasa o izbacivanju tih četvero ljudi iz Kluba i da prihvatimo odluku kakva god bila i da imamo čistu situaciju i da idemo dalje", kazao je Vidović.

Istaknuo je da oni bliski njegovu stavu nisu nikakva pobunjenička skupina koja želi detronizirati legalno izabrane ljude koji imaju legalitet, "ali više nisam siguran imaju li i legitimitet za povlačenje poteza koji supstancijalno narušavaju SDP, stranku koju su stvarali hrabri i pošteni ljudi".

Naglasio je da su socijalna obzirnost i demokratičnost bili glavna obilježja SDP-a, a da ovo što se radi posljednjih godinu dana nije samo pitanje obračuna s ljudima za koje se misli da drugačije misle, "pa se komesarskom logikom pošalju povjerenici i biraju tko može, a tko ne biti član SDP-a i izbacuju ljude bez ikakvog obrazloženja".