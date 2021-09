Prijeti li SDP-u potpuni raskol; Peđa Grbin: Spreman sam na radikalne mjere

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin izjavio je u subotu da je spreman na radikalne mjere prema članovima Kluba zastupnika SDP-a koji će biti za ostanak četvorice izbačenih članova, ustvrdio da će učiniti sve da u stranci ne dođe do raskola, te da je sada "na potezu" stranački Klub zastupnika

Pravo pitanje: - Želi li Klub zastupnika situaciju riješiti dijalogom?

Uz ocjenu da je na sada "na potezu" Klub zastupnika SDP-a, Grbin smatra kako je pravo pitanje postoji li u Klubu volja da se situacija u kojoj su se našli riješi dijalogom ili će nastaviti sa sukobom.

"Sa sigurnošću znam da sam za stvari koje radim i način na koji vodim stranku dobio potporu Predsjedništva stranke, Glavnog odbora stranke, te potporu članica i članova kada sam izabran za predsjednika", rekao je

Ustvrdio je da sada na Klubu zastupnika trebaju odlučiti hoće li se, kako je rekao, "stranka nastaviti baviti sama sobom ili se početi baviti onim za što su nas građani birali, a to je briga za njihove interese i standard".

Cilj - jaki SDP koji će zastupati interese građana

Na novinarsko pitanje je li spreman da, ako zastupnici ustraju na zahtjevima, SDP sutra u Saboru ima deset, 12 ili 14 zastupnika, Grbin je poručio da mu je cilj da SDP bude jaka stranka koja je spremna zastupati interese građana. Ustvrdio je da Hrvatska ima puno problema, a HDZ je nazvao "klijentelističkom organizacijom i strankom koja je Hrvatskoj nanijela previše zla".

"Pokušat ću uvjeriti svoje kolegice i kolege da možemo zajedno raditi na tom cilju, da je cilj tu pred nama i da jednostavno ne možemo prepustiti sudbinu ove zemlje i stranke stihiji", rekao je.

Ali, najavio je da je spreman, ako se taj dogovor neće moći postići i situacija riješiti dijalogom, povući i te teške, radikalne mjere. Ustvrdio je kako ne želi da do toga i dođe, ali da ta opcija doista jest "na stolu", podsjetivši da je u SDP-u uvijek bilo isključivanja članova, iz ovih ili onih razloga.

Zaključio je kako je sadašnja situacija u SDP-u neodrživa te da može postati još i teža ako se ne riješi u vrlo kratkom roku.

Zbog nemara Vlade moraju se uvesti covid-potvrde

Za današnji prosvjed na središnjem zagrebačkom trgu u organizaciji Inicijative Prava i slobode rekao je da je to bio festival neodgovornosti.

Kada je pak riječ o uvođenje obveznih covid-potvrda u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, Grbin je rekao je Hrvatska trenutačno po postotku cijepljenih u rangu Indije, Gvajane i Kolumbije, a ne skandinavskih zemalja kako bi to on želio.

Ocijenio je da zato Vlada, umjesto da razmišlja o otvaranju, mora razmišljati o uvođenju nekih novih restrikcija.

"Nažalost, s obzirom na nerad, nemar i nekvalitetu rada Vlade, danas moramo to napraviti. Moramo uvesti obvezne covid-potvrde, ali to što će Vlada učiniti nije nešto čemu bi trebalo aplaudirati, bez obzira na to što to moramo u ovom trenutku zbog situacije podržati, nego je to pokazatelj neuspjeha i nerada", istaknuo je Grbin.

Poručio je i kako se sam zbog cijepljenja osjeća sigurnije te da je Vlada trebala uvjeriti ljude da se od cijepljenja ne događa ništa osim da ste sigurniji, ali Vlada u tome nije uspjela.