Damir Polančec: Da mogu vratiti vrijeme, danas ne bih prodao Inu Molu

Nakon donošenja presude Vrhovnog suda koja ga oslobađa krivice u aferi Spice, Damir Polančec progovorio je o toj presudi, ali i odlukama koje je hrvatska vlada donijela dok je on bio potpredsjednik vlade na čijem čelu je bio Ivo Sanader

'Ako preslušate moje izjave zadnjih tjedana, otkad se pojavila vijest o pravomoćnoj presudi, ja nisam tvrdio da je netko iz politike naredio DORH-u da protiv mene vodi kazneni postupak. Nisam to nigdje govorio. Govorio sam i mogu to ponoviti koliko god puta treba kako smatram da je DORH dijelom neprofesionalno postupao, odnosno USKOK, i smatrao sam i smatram, i to se sad pokazalo, da je stanje spisa, tih 60 tisuća strana, iskaza svjedoka danih već u fazi istrage i da je iz svega toga bilo vidljivo da nema elemenata za tvrdnje koje je USKOK iznio u optužnici. Činjenica je i da su neka su hapšenja i podizanja optužnica, pa i u mojem slučaju, koincidirala s dolascima važnih ljudi EU-a. Mi smo bili pri kraju pregovora i stalno nam se stavljalo na teret kao zemlji da se nedovoljno borimo protiv korupcije, posebno na najvišoj razini. Taj moj slučaj je sigurno politici došao jako dobro da kaže: ‘Vidite da nema nedodirljivih, da smo spremni progoniti i visokopozicionirane plitčare’. Politika je to vrlo vješto iskoristila, a DORH je bio neprofesionalan i nije trebao inzistirati na nečemu za što nije imao dokaza od prvog dana', rekao je Polančec i precizirao:

'Netko si je gradio karijeru. Tada je na čelu DORH-a bio Bajić. To je jedno objašnjenje. Drugo je da smo htjeli Europi dokazati da se ipak borimo, ali ja nemam dovoljno dokaza da je politika bila u direktnoj sprezi. Kao član Vlade sam često bio na sastancima Bajića s vrhom Vlade. Tako mogu vjerovati da se i o mojoj sudbini na takvim sastancima razgovaralo. Nemam dokaza za to', kaže bivši potpredsjednik vlade.