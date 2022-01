Polančec o presudi, Šeksu i Jadranki Kosor, te osobi kojoj je posebno zahvalan: Gladan sam i žedan moralne satisfakcije!

Damir Polančec, bivši HDZ-ov potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva u mandatima premijera Ive Sanadera i Jadranke Kosor, rekao je za Dnevnik Nove TV da je u njegovom slučaju pravda bila 'slijepa'. 'Dogovor je s odvjetnicima da tek nakon što primimo pisani otpravak presude dogovorimo strategiju. Nismo dogovorili tužbu; važnija mi je moralna satisfakcija nego materijalni aspekt', kazao je Polančec komentirajući najave da će nakon oslobađajuće presude u aferi Spice tražiti višemilijunsku odštetu od države

Bago podsjeća da su to bila vremena kada smo imali problem s Bruxsellesom i pravosuđem, tj. poglavljem 23, i da je Polančec bio potpredsjednik Vlade koji je direktno otišao u Remetinec. Pitao je Polančeca je li ikada razmišljao da je žrtvovan, da navedeno poglavlje zatvorimo. ''Mnoga tadašnja uhićenja su bila prigodničarska, tako i cijeli ovaj proces. Jedan profesionalni tužitelj na osnovi podataka koje je imao, ne bi smio podignuti optužnicu protiv mene'', istaknuo je.

Dao je i primjer za naknadu troškova. ''Sjetit ćete se da sam bio u pritvoru zbog Podravke, a na druga vrata me se dovelo da me pritvore zbog slučaja HEP/TLM. Kada sam na kraju istrage oslobođen, tužiteljica mi je rekla da imam pravo na naknadu. Za svaki dan u zatvoru, mislim da je bilo 170 kuna'', podsjetio je Polančec na što joj je odgovorio da ako misli da je to pravedno, "platit ću vama 200 kuna pa odite vi i odmorite se dva, tri mjeseca u Remetincu".

Napomenuo je da je oko njega bio napravljen sanitarni kordon i kada je bio na slobodi, a kamoli kasnije kada je uhićen. ''Nije bilo kontakata. Nisam ih nazivao, niti su mi previše falili. Nisam htio dovesti ljude u neugodnu situaciju jer nije bilo lijepo biti viđen u mojem društvu'', priznaje.

Kazao je da se jednom ili dvaput ''normalno pozdravio'' s Ivom Sanaderom. Kazao je da se o slučaju Ina-Mol može napraviti sedam emisija. ''Sve što sam govorio tada, ponovio bih i sada, ne bih promijenio nijednu riječ. Uvijek takve situacije treba riješiti hladne glave, za stolom'', smatra Polančec.