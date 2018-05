Dalija Orešković: Afera Hotmail jedna je od najvećih korupcijskih afera, Plenković se teško može oprati

O aferi mailovi, postupcima i izjavama glavne akterice - Martine Dalić, ali i ostalih državnih dužnosnika, radu institucija i padu demokratskih standarda kad je u pitanju sukob interesa u Točki na tjedan televizije N1 govorile je bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Dalija Orešković.

Komentirala je i stav Martine Dalić koja je jasno dala do znanja da ne namjerava otići. 'To je njezino pravo. Svatko od nas polazi i od nekakovog osnovnog osjećaja dostojanstva, časti, etike. Svatko od nas ima neki obraz. Ovo je ono što je njezina slika i prilika. Neovisno o tome ima li nekog osobnog dostojanstva, treba se ovdje promatrati kako postupaju i misle drugi, kako će postupati predsjednik Vlade. Mislim da je on taj koji je prvi i posljednji odgovoran za ovu situaciju, njegova je dužnost riješiti tu situaciju. I on šalje sliku kakav je njegov moralni kodeks. Ukoliko su se svojevrenom korespondencijom bavila različita tijela, pa i SOA, teško je zamislivo da su se izolirali oni podaci koji sadrže dokaze o tome kako se formirala jedna interesna skupina pa da to nije predsjednik Vlade znao ranije. Tu je njegova odgovornost u ovom trenu i sam se teško može oprati. Svakom prosječnom građanu bilo je dovoljno vremena da zaključi što se tiče političke i moralne odgovornosti, morao je zaključiti i on. Tu je odgovornost premijera, on je već zakasnio', poručila je Orešković.