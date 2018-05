Jandroković oštro o aferi Hotmail: 'Neki su se mailovi mogli izbjeći, a stil mi se ne sviđa'

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je u nedjelju kako će, vezano uz mail komunikaciju potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru, rasvijetliti sva pitanja do kraja, a ako nešto nije bilo dobro, tražit će odgovornost.

Istaknuši da će sva pitanja rasvijetliti do kraja, kazao je da je HDZ-a najsnažnija i najodgovornija stranka te su sve što su radili, radili u najboljoj mjeri.

Plenković je rekao i da nije detaljno pročitao mail komunikaciju potpredsjednice Vlade s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru.

"Uzet ću si vrijeme, pročitat ću ih i analizirati te nakon toga komentirati", kazao je premijer, koji je danas, predvodeći izaslanstvo HDZ-a na Oltaru domovine na Medvedgradu položio vjence i upalio svijeće u povodu 96. obljetnice rođenja prvoga hrvatskog predsjednika i predsjednika HDZ-a dr. Franje Tuđmana.

Na novinarski upit hoće li se za odgovornost o kojoj govori, trebati čekati do 10. srpnja, do kada bi se trebala postići nagodba u Agrokoru ili je spreman reagirati i prije, odgovorio je: "Procjenit ćemo", a upitan o čemu to ovisi rekao je: "O meni".

Premijer je istaknuo da je potpredsjednica i ministrica gospodarstva Dalić svojim znanjem i angažmanom u Vladi izuzetno pomogla da se dođe do sadašnjeg gospodarskog rasta, do suficita u proračunu i slično.

Podsjetio je kako su u petak imali sastanak s koalicijskim partnerima na kojem su, vezano uz objavljene mailove ministrice gospodarstva Martine Dalić te nastavak procesa restrukturiranja Agrokora, zaključili kako im je najvažnija dobrobit hrvatske države, društva i gospodarstva. Pri tom je i poruka koalicijskih partnera, naglasio je premijer Plenković, da je politička većina stabilna te da vlada i dalje normalno funkcionira.