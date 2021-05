'Dajem za pravo Milanoviću, premijer ne može zapovijedati. Obojica moraju biti odgovorni prema funkciji i ne mogu je koristiti za dnevnopolitičke potrebe'

Pero Kovačević iz Suverenista, koji je bio jedan od autora Zakona o obrani pojasnio je tko zapovjeda vojskom u miru

'Razlika postoji jer smo devedesete imali polupredsjednički sustav gdje je predsjednik i u miru i u ratnom stanju imao ovlast punog zapovijedanja. Nakon promjene Ustava predsjednik Republike i dalje je vrhovni zapovjednik, no predsjednik nema ovlast punog zapovijedanja i vođenja oružanim snagama u miru, postoje bitna ograničenja u odnosu na ratno stanje i stanje ugroženosti.'

'Nije dobro da predsjednik Vlade i predsjednik Republike koriste oružane snage za svoje dnevnopolitičko ratovanje, to nije dobra situacija. Milanović kao predsjednik ima određene ovlasti i ima pravo zapovijediti načelniku Glavnog stožera što je očito i napravio. Predsjednik Vlade ne može zapovijedati, može pozvati. Ovo što premijer i ministar obrane koriste članak 68, to su situacije kad vojska pomaže u slučaju zaštite i spašavanja, te situacije smo imali i ranije. Kao i u ratu, tako i u protokolarnim okolnostima ako predsjednik da pisanu zapovijed, to se mora poštovati. Načelnik može odbiti samo ako se čini da je zapovijed protuzakonita ili protuustavna. Milanović ima puno ograničenja, na uporabu, davanje borbenih zadaća. Tu dajem za pravo Milanoviću.'