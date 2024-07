Cvrtila o Von der Leyen i izazovima: Slijedi nam zanimljivo razdoblje

Cvrtila je kazao kako je Von der Leyen naglasila potrebu da Europska unija jača svoju obranu i te je naglasila da bi koordinator tih svih napora trebao biti novi povjerenik za obranu koji nije do sada postojao.

'Sve države koje je ona spomenula su sad u određenom procesu pridruživanja Europskoj uniji, odnosno, kandidati za proširenje. Ona je spomenula individualni pristup jer od toga se ne odstupa. To je politika Europske unije. Ona je spomenula da je to na određen način i geostrateško pitanje. Tu je, prije svega, mislila na zapadni Balkan, jer tu se sad ipak sukobljavaju neki vanjski akteri koji su protiv bilo kakvog proširenja i žele uspostaviti svoj utjecaj', pojašnjava.

Dodaje još jednu bitnu stvar koju je rekla, a to je da moramo graditi 'europski demokratski štit'. 'Dakle, da dođemo do one razine unutarnjih odnosa koji neće generirati radikalne političke platforme koje mogu ugroziti europsku demokraciju', pojašnjava.

Cvrtila ne smatra da ćemo u idućih pet godina doći do nove članice pred vratima EU. 'Bez obzira koliko te članice napredovale do sada, a tu prije svega mislim na Crnu Goru, ipak su ti procesi sada puno zahtjevniji, i to proširenje se vrlo vjerojatno neće dogoditi u idućih pet godina', kazao je.

O Viktoru Orbanu

'Orban je do sada pokazao da ne pridaje puno pozornosti onome što mu se govori iz Bruxellesa. Upravo suprotno, on je u svojoj kampanji napadao predsjednicu Europske komisije, Ursulu von der Leyen, i normalno da za nju nije glasao. Ona ga je namjerno stavila u govor, jer postoji opće neraspoloženje u cijeloj Europskoj uniji s njegovim samostalnim potezima, on je imao namjeru nametnuti određene svoje političke prioritete, ali je sabotiran u parlamentu. A ona ga je stavila unutra i ja mislim da je zbog toga što ga je izravno prozvala u govoru dobila neke glasove', smatra Cvrtila.