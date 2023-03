Cvrtila o presretanju nad Crnim morem: Rusija je poslala jasno upozorenje. Evo zašto će incidenti dodatno eskalirati

Američko ratno zrakoplovstvo objavilo je snimku koja prikazuje trenutak kada su ruski borbeni zrakoplovi prije dva dana presreli američki dron iznad Crnog mora. Priopćili su da su dva ruska zrakoplova nesigurno i neprofesionalno presrela bespilotnu letjelicu u međunarodnom zračnom prostoru. Navode i da su ruski zrakoplovi izlili gorivo i udarili u propeler bespilotne letjelice zbog čega su je američke snage morale spustiti u međunarodne vode. Incident je u Dnevniku HRT-a komentirao profesor Vlatko Cvrtila, stručnjak za geopolitiku i rektor Sveučilišta Vern

'Sigurno je namjera bila ne oboriti dron nego ga ispuštanjem goriva koje bi motor usisao - onesposobiti. Ovo je sigurno bio namjeran incident, ali ne one razine eskalacije, kao da ste bespilotnu letjelicu srušili raketom. Namjera je bila jasna - da dron bude oštećen. To je upozorenje da te letjelice ne bi smjele biti tamo gdje su bile', kazao je prof. Cvrtila u Dnevniku HRT-a.

rušenje u crno more

'To je jedna od opcija. Ali bi SAD, kao i bilo koja država - reagirali. Poslali bi svoje zrakoplove i komunikacijskim kanalima upozorili drugu stranu da maknu letjelicu. Možda bi napravili nešto slično. Ali to su incidenti koji se koriste kako bi se drugoj strani pokazalo namjere. Znači Rusija želi pokazati da ima ozbiljne namjere', kazao je Vlatko Cvrtila.

Ruski veleposlanik u SAD-u postavio je retoričko pitanje: da se, na primjer, ruski vojni dron pojavio nadomak New Yorka ili San Francisca. Kakva bi bila reakcija američkog ratnog zrakoplovstva i mornarice? I dao odgovor - srušili bi ga!

'Ako vidimo ono što se događa u Moldaviji, odnosno ako vidimo namjere za širenje obavještajnih mreža u nestabilnim državama, pa i u našem susjedstvu - to je dio strategije. Za podizanje eskalacije izvan bojišta je, prema Putinu - kriv SAD. On će sigurno to raditi u budućnosti. Radit će na eskalacijama kako bi se od njih svi umorili i kako bi počeli razmišljati o tome kakav bi sadržaj trebao biti kako bi se rat završio', naglasio je.

Cvrtila je komentirao i činjenicu da upravo traju još jedne zajedničke vojne vježbe Rusije i Kine - ovoga puta zajedno s Iranom u Omanskom zaljevu.

'Kina je jako aktivna. Koliko joj god ovaj sukob ne odgovara - toliko joj i odgovara. Jer može krenuti diplomatski, ekonomski i politički prema onim državama koje nisu pod utjcajem SAD-a. Stvaraju se novi blokovi odnosa', kazao je Cvrtila. Dodao je kako ni SAD ne miruje, naročito na Pacifiku. Sklapaju sporazume s Australijom, Japanom i onim državama koje su saveznici - kako bi ograničili širenje moći Kine.