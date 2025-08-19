Cure novi detalji velike zapljene kokaina: Dvojici Hrvata bit će pružena konzularna pomoć

'Hrvatska, crnogorska i srpska policija su, temeljem ostvarene zapljene i naloga nadležnih sudova, provele nužne dokazne radnje protiv svojih državljana uhićenih na brodu. Pretraženi su im stanovi i drugo', poručili su iz MUP-a, piše Dnevnik.hr.

Francuska mornarica presrela je i pretražila brod na otvorenom moru kod Barbadosa, a nakon otkrivanja pet tona kokaina uhitili su 11 članova posade, među njima i petoricu hrvatskih državljana . Ostali su iz Srbije i Crne Gore, a u akciji je pomagala i hrvatska policija.

Drogu je prevozio brod pod kamerunskom zastavom, specijaliziran za prijevoz cementa. Pretraživali su ga nekoliko dana.

'Nažalost involvirani su hrvatski državljani i pojavljuju se, što kao akteri krijumčarenja, kao prijenosnici, kuriri, tekliči mazge pa sve do organiziranog kriminala kao organizatori poslova gdje im je na toj hijerarhijskoj ljestvici značajnija uloga', rekao je kriminalist Dubravko Klarić.

Trojica u Hrvatskoj, dvojica u zatvoru na Martiniqueu

Uhićeni su prošli mjesec. Kako doznaje Nova TV, trojica članova posade puštena na slobodu i u Hrvatskoj su. Dvojica, kapetan i prvi časnik u istražnom su zatvoru. Bit će im pružena konzularna pomoć, rečeno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

'Pratimo slučaj hrvatskih državljana koji se nalaze u istražnom zatvoru na Martiniqueu te smo u stalnom kontaktu s francuskim nadležnim tijelima', poručili su iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

MUP Srbije objavio je da je jedan od uhićenih član 'Balkanskog kartela', pomorac i vlasnik kompanije koja se bavi angažiranjem pomoraca za prekooceanske brodove. Sumnjaju da je ova zapljena povezana s nedavnom trostrukom likvidacijom članova balkanskog kartela u Boliviji. Riječ je o državljanima Srbije, Sjeverne Makedonije i o hrvatskom državljaninu koji je još u evidenciji nestalih.

Kokain bio namijenjem europskom tržištu

'U smislu da se odmah nakon imobilizacije pojavi i obračun. Kad se zna da je procurila informacija od nekoga, da se došlo do saznanja da su imali krticu u svojim redovima i onda dolazi do obračuna, dolazi do drastičnih situacija', rekao je Klarić.

Iz policije objašnjavaju - kokain je bio namijenjen europskom ilegalnom narkotržištu.