'Cure detalji o Robinsonu: 'Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas'

Tyler Robinson, navodni ubojica američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, uhićen je u četvrtak navečer i javno identificiran u petak

AFP prenosi što se zna o njemu. Tyler Robinson (22) dugo je živio s obitelji u okrugu Washington, na krajnjem jugozapadu Ute, u blizini granice s Nevadom i Arizonom, rekao je guverner države, Spencer Cox. Osnovnu i srednju školu završio je u gradu St Georgeu i nema kazneni dosje u državi, po američkim medijima. 'Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas, nego netko tko je došao iz druge države ili druge zemlje', rekao je guverner u vezi ubojstva Charlieja Kirka, ustrijeljenog u srijedu u vrat na javnoj debati na sveučilišnom kampusu u toj državi.

Charlie Kirk Izvor: EPA / Autor: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH





'Ali to se dogodilo ovdje i bio je jedan od nas', rekao je. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije njegove majke Amber s obitelji. Tyler je najstariji od tri sina. Nakon što je 2021. završio srednju školu, kratko je, samo jedan semestar te godine, studirao na Državnom sveučilištu u Uti. Politička afilijacija nepoznata Tyler Robinson je kao birač registriran u toj većinski republikanskoj državi, ali njegova politička pripadnost nije poznata. Član obitelj rekao je da je zadnjih godina postao više zainteresiran za politiku, rekao je guverner Cox.