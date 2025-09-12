CNN: Postaje li Amerika previše opasna za politiku?

Postaje li Amerika preopasna za politiku? Atentat u Utahu na Charlieja Kirka, bliskog saveznika Donalda Trumpa, šokirao je svijet, SAD, društvo, pa tako i političku scenu, probudivši strah da zemlja postaje preopasna za slobodnu demokratsku raspravu. A s time se nameće i pitanje - hoće li otvorene kampanje, nekad temelj tamošnjeg političkog života, postati stvar prošlosti?

Nakon krvavog čina mnogi se pitaju može li se politika i dalje odvijati na otvorenim skupovima, u parkovima i na sveučilištima. Postoji bojazan među političarima i analitičarima da će se kampanje preseliti u zatvorene prostore, pred manje publike i uz minimalan kontakt s biračima. Takva promjena značila bi manje prilika za neposredan kontakt političara i birača, što je godinama bila američka tradicija, piše CNN u analizi. 'Volim biti dostupan, ali dostupnost sve više znači ranjivost', rekao je republikanski senator Kevin Cramer, dodajući da bi nakon ubojstva Kirka 'veliki otvoreni događaji mogli postati prošlost'. Političari u SAD-u i ranije su plaćali visoku cijenu javnog angažmana - Robert F. Kennedy ubijen je 1968. u Los Angelesu, kongresnica Gabrielle Giffords teško je ranjena 2011. u Arizoni, a Steve Scalise pogođen na bejzbolskoj utakmici 2017. godine.

Senator Markwayne Mullin, Kirkov prijatelj, poručio je da je 'u pitanju sama srž demokracije'. 'Charlie je dopuštao svima da iznesu stav, čak i protivnicima. Zašto bi to ikome bio problem?' rekao je. Kirk je, paradoksalno, svoje događaje gradio upravo na ideji sigurnog i civilnog političkog dijaloga, potičući skeptike da postave pitanja i sučele se s njegovim stavovima, među ostalim da bi se zadržao kontakt s biračima i poticala kultura rasprave. 'Ljudi danas sve češće dolaze ne da bi razgovarali, nego da bi vikali i vrijeđali. To je suprotno svemu za što se Charlie zalagao', rekao je kongresnik Warren Davidson iz Ohia. Predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson najavio je da će se raspravljati o jačanju zaštite zastupnika izvan Kongresa. No sveobuhvatna zaštita za 535 članova Kongresa koštala bi milijarde dolara. A ni zatvorene dvorane ni detektori metala ne mogu spriječiti svaki napad.

Podsjetimo, Abraham Lincoln ubijen je u kazalištu, a nedavno su u vlastitom domu u Minnesoti ubijeni bivša predsjednica državne skupštine Melissa Hortman i njezin suprug. Za manje od godinu dana Amerikance očekuju izbori za Zastupnički dom i trećinu Senata, a ubrzo nakon toga kreće i predsjednička kampanja. Tradicionalni mali skupovi u školama, kafićima i dvorištima, koji su desetljećima bili okosnica američke demokracije, mogli bi biti zamijenjeni zatvorenim događajima. To bi, upozoravaju analitičari, osiromašilo politički proces i udaljilo kandidate od birača. No primjeri iz prošlosti pokazuju suprotnu dinamiku: Barack Obama je 2007. kroz male skupove u Iowi i New Hampshireu oblikovao svoj politički identitet, a Donald Trump je 2015. osvajao poslovne ljude na ručkovima i lokalnim događajima, tada još bez ogromne zaštite i vojske pristaša.