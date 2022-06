CRO Demoskop otkriva kako građani politički dišu u lipnju, kome raste rejting, kome pada, jesu li pesimistični uoči sezone...

Promocija plus napravila je za RTL CRO Demoskop za lipanj. Istraživanje je provedeno od 1. do 3. lipnja 2022. godine na uzorku od 1300 ispitanika. HDZ je i dalje vodeća stranka a predsjednik RH Zoran Milanović najpozitivniji političar. Kako stoje drugi čitajte u nastavku

Slijedi ministar financija Zdravko Marić (lipanj 3,4 posto - svibanj 3,5 posto), pa Sandra Benčić (lipanj 1,9 posto, isto kao i u svibnju), Ivan Penava (lipanj 1,8 posto - svibanj 1,9 posto), pa Biljana Borzan (lipanj 1,7 posto - svibanj 1,4 posto) koja je tako pretekla svog stranačkog šefa Peđu Grbina (lipanj 1,2 posto - svibanj 1,5 posto). Ivica Puljak koji se odrekao mjesta gradonačelnika Splita ali to ponovno krajem mjeseca želi postati ušao je u top deset (lipanj 1,1 posto - svibanj 0,8 posto), a poziciju je zadržala i Marija Selak Raspudić (lipanj 1 posto - svibanj 1,3 posto). No baš sve političare šiša dobri stari NITKO koji je najpozitivac za četvrtinu građana (24,6 posto).

Najnegativniji političar

I na ljestvici koju svi žele izbjeći je isti posvađani duo - s tim da je prvi izbor i dalje premijer Plenković s gotovo 28 posto (u svibnju 28,3 posto), no i on i predsjednik Milanović (lipanj 22,5 posto - svibanj 23,5 posto) koji ga slijedi - smanjili su negativni doživljaj među građanima. No do neslavne bronce stigao je Mario Banožić, ministar obrane koji se od kritika sve teže brani (lipanj 3,8 posto - svibanj 3 posto).

Među negativcima je, sada već tradicionalno i Milorad Pupovac (lipanj 3,4 posto - svibanj 3,3 posto). Slijedi predsjednik Sabora Gordan Jandroković (lipanj 2,3 posto - svibanj 2,6 posto), a onda i Hrvoje Zekanović (lipanj 1,4 posto - svibanj 1,1 posto) koji sve gorljivije brani premijera i HDZ.