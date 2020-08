Crnogorski tužitelji potvrdili da su kolumbijski plaćenici bili u Hrvatskoj

Crnogorsko Specijalno tužiteljstvo objavilo je u utorak da su dvojica plaćenih ubojica iz Kolumbije potvrdila da su prije nego su ilegalno ušli u Crnu Goru, četiri mjeseca boravili u Hrvatskoj

„Organizacija je formirana krajem 2019. radi djelovanja na teritoriju Crne Gore, Hrvatske, Austrije, Kolumbije, Turske. Za cilj je imala izvršenje ubojstava. Neposredni izvršitelji su državljani Kolumbije C.B.J.D. i C.C.J.A. koje je angažirala kriminalna organizacija i kojima je plaćen dolazak u Crnu Goru iz Kolumbije isključivo radi likvidacije u Crnoj Gori, a kasnije i u drugim europskim državama“, priopćio je Čađenovič istaknuvši da su Kolumbijci za ubojstvo jednog od članova dva zaraćena klana u Crnoj Gori, dobili 25 tisuća eura.

Čađenović je na konferenciji za medije detaljno opisao kretanje Kolumbijaca koji su, kako je rekao u iz Kolumbije letom došli u Istanbul, a zatim preko su preko Bukurešta i Budimpešte do Beča. Sredinom ožujka su, pokazuju saznanja crnogorskog Spcijalnog tužiteljstva doputovali u Split gdje su boravili do sredine srpnja.

„U Splitu su u iznajmljenom stanu boravili do srpnja 2020. Drugi pripadnici kriminalne organizacije su im osiguravali novac i hranu. Krajem srpnja prebačeni su do granice s Bosnom i Hercegovinom, gdje su ilegalno prešli granicu“, objašnjava Čađenović, istaknuvši da su na taj način stigli do Trebinja odakle su kako je naveo „uz pomoć drugih članova kriminalne grupe, preko planina prebačeni u Crnu Goru“.

Crnogorski mediji ranije su prenijeli da su dvojica Kolumbijaca i crnogorski državljanin uhićeni tako što su 2. kolovoza, nedaleko od Nikšića zaustavljeni navodno zbog rutinske premetne kontrole, kada su im prišli pripadnici policijskog odjela za za brobu oraniziranog kriminala i stavili im lisice na ruke.