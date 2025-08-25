Crne brojke: Od lipnja se utopilo 73 ljudi, a Hrvatskoj nedostaje oko 200 spasilaca

Prema podacima koje su za 24 sata dostavile policijske uprave, najviše slučajeva evidentirano je u Istarskoj županiji. Bilo je ukupno 17 slučajeva utapanja, od čega je 13 završilo smrću. Većina stradalih bili su strani državljani. Slijedi Zadarska županija sa 16 slučajeva utapanja, od čega 13 sa smrtnim ishodom, što je porast u odnosu na prošlu godinu, kad ih je bilo 11.

Silvana Radovanović, voditeljica Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja iz Crvenoga križa rekla je kako su najčešći uzroci tragedija povezani s lošim znanjem plivanja, koje je u Hrvatskoj na niskoj razini i kod djece i kod odraslih.