Crna Gora slavi 20 godina neovisnosti, nikad bliže EU-u? 'Priznanje vašeg napretka'

Crna Gora u četvrtak obilježava 20 godina od kada je na referendumu 2006., nakon gotovo devet desetljeća, obnovila državnu samostalnost koju je na tom izjašnjavanju podržalo 55,5 posto birača, dok je za ostanak u zajedničkoj državi sa Srbijom glasalo njih 44,5 posto

Premijer Milojko Spajić u srijedu je na prijemu povodom tog jubileja kazao da je referendum o neovisnosti 21. svibnja 2006. bio velik, ali tek prvi korak prema izgradnji države, a odlučnom politikom Crna Gora jača temelje neovisnosti na svim poljima. Spajić je kazao da državu snažnom ne čini veličina teritorija, ni snaga vojske, niti umjetno jednoumlje, već sposobnost građana da različitosti pretvore u zajedničku viziju, a potom tu viziju do kraja i ostvare.

„Ta misao savršeno oslikava sadašnji trenutak. Dva desetljeća nakon obnove neovisnosti, Crna Gora ima ideju koja je spaja i vodi, ideju čijem ostvarenju nikada nismo bili bliže, a to je europska Crna Gora i projekt ujedinjene Europe, možda i posljednji pravi mirovni projekt na svijetu“, kazao je Spajić. Kako je naveo, Europa nije politički cilj niti željena destinacija, već „ogledalo u kojem vidimo kakvi želimo biti – država koja štiti svoje građane, čuva vladavinu prava i poštuje svačije dostojanstvo“. Naglasio je da su europski standardi mjera spremnosti da crnogorsko društvo bude uređeno društvo.