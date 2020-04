Američki zdravstveni dužnosnici su nakon ranih znakova usporavanja širenja koronavirusa u New Yorku i drugim žarištima objavili kako bi pandemija mogla ubiti manje ljudi nego što je ranije predviđeno, no na vidjelo je počela izlaziti rasna nejednakost među žrtvama

Savezni guverneri izdali su naredbu o ostanku kod kuće za više od 90 posto Amerikanaca.

Dan nakon što su guverneri New Yorka, New Jerseya i Louisiane objavili podatke koji daju tračak nade, gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio poručio je kako je prerano objaviti da je prijeđen vrhunac krize, no priznao je da postoji napredak.

„Mogu reći da se proteklih nekoliko dana nešto počelo mijenjati. Ne znamo hoće li se to održati, no sada je značajno“, rekao je gradonačelnik u utorak.

Bijela kuća je prije tjedan dana predviđala da će u SAD-u umrijeti između 100 i 240 tisuća ljudi, dodajući kako će zadržavanje broja preminulih na takvim brojkama biti moguće ako će se poštivati mjere socijalnog distanciranja.