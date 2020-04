Sjedinjene Države ušle su u ponedjeljak u "tjedan vrhunca smrti" od koronavirusa, kako je rekao jedan dužnosnik, dok se u izvješću glavnog inspektora ministarstva zdravstva navodi da se bolnice bore da održe i prošire kapacitete za zaražene pacijente

"To će biti vrhunac hospitalizacija... i nažalost, tjedan vrhunca smrti", izjavio je admiral Brett Giroir, liječnik i član radne skupine Bijele kuće za koronavirus, za ABC u ponedjeljak.

On je posebice izrazio zabrinutost zbog situacije u New Yorku, New Jerseyu, Connecticutu i Detroitu.

U odvojenoj izjavi za NBC Giroir je rekao: "Bilo da živite u nekom malom gradu u Americi ili 'Big Appleu', svi su podložni tome i svi se trebaju pridržavati mjera opreza koje smo uveli."

Više od 90 posto Amerikanaca dobilo je nalog državnih guvernera da ostanu kod kuće dok osam država još nije uvelo takva ograničenja.

Izvješće, koje se temelji na nacionalnom ispitivanju u razdoblju od 23. do 27. ožujka, pokazalo je da manjak testova i opreme za testiranje te dugo čekanje na rezultate testova ograničavaju sposobnost bolnica da prate zdravstveno stanje osoblja i pacijenata, priopćio je Ured glavnog inspektora američkog ministarstvo zdravstva.