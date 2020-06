'Drugi val čini se vjerojatnim, u nekim državama koje su se neoprezno počele otvarati već možemo vidjeti njegove naznake'

'Pandemija Covida-19 nastupila je nakon godina slabljenja multilateralizma i ljudskih prava. Nalazimo se na raskrižju. Prve reakcije na pandemiju snažno su ubrzale spomenute negativne globalne trendove, države su se zatvarale, presijecale trgovinske tokove, i pri odlučivanju o ograničavanju ljudskih prava u uvjetima nužde kršile međunarodno pravo', rekao je u ekskluzivnom intervju za Jutarnji list Ivan Šimonović, stalni predstavnik Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku i nedavno imenovani sukoordinator za sve inicijative Opće skupštine UN-a za sprječavanje Covid-19 i njegovih štetnih posljedica

'S druge strane, sazrijeva shvaćanje da je to put u propast jer Covid-19 nije samo aktualna kriza, već i zvono za uzbunu. Bez multilateralizma i solidarnosti, ne samo da nećemo moći uspješno odgovoriti na pandemiju, nego ni riješiti pitanje klimatskih promjena i degradacije biološke raznovrsnosti, s obzirom na to da izazovi nisu samo zdravstveni, nego i gospodarski, socijalni i politički', rekao je u ekskluzivnom razgovoru za Jutarnji list Ivan Šimonović, stalni predstavnik Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku koji je od nedavno s afganistanskom veleposlanicom Adelom Raz imenovan i sukoordinatorom za sve inicijative Opće skupštine UN-a za sprječavanje Covid-19 i njegovih štetnih posljedica.

Zadatak ću je pokušati djelovati u ime Opće skupštine UN-a i povezati na izradi jedinstvene strategije različite države, regionalne organizacije, Tajništvo UN-a, civilno društvo i vjerske vođe. Cilj je izrada i usvajanje rezoluacije koja treba biti cjelovit, akcijski orijentiran odgovor UN-a na Covid-19 i njegove posljedice.