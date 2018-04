Čović i Plenković: Izmijeniti izborni zakon i osigurati legitimno predstavljanje Hrvata

Premijer Andrej Plenković i hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović izrazili su u utorak očekivanje da će se provesti odluka Ustavnoga suda BiH i izmijeniti izborni zakon te zemlje kako bi tri naroda bila u potpunosti jednakopravna u izbornom procesU

Plenković je izrazio zadovoljstvo što je sinoć na radnoj večeri, ali i danas na otvaranju Sajma gospodarstva u Mostaru, nazočan premijer Bugarske Bojko Borisov, koji trenutačno predsjeda Europskim vijećem. 'Hrvatska želi da se ubrza ritam približavanja BiH i drugih susjednih zemalja Europskoj uniji. To smo i glas na Europskom vijeću i drugim tijelima koji će biti odvjetnik daljeg proširenja. Ta poruka je posebno važna. S tom perspektivom gledamo i na naše predsjedavanje 2020.', istaknuo je hrvatski premijer.

Hrvatski član Predsjedništva BiH istaknuo je kako je ostalo jako malo vremena za izmjene Izbornog zakona BiH dok Središnje izborno povjerenstvo (SIP) početkom svibnja raspiše opće izbore predviđene za listopad ove godine. Po njemu je ključno osigurati da hrvatske predstavnike u vlasti ne biraju brojniji narodi.

'Mi radimo na tome da se on (Izborni zakon) donese po modelu odluke Ustavnog suda da osiguramo legitimno predstavljanje tri konstitutivna naroda na svim administrativnim razinama vlasti. Je li to realno u sljedećih 20 dana vidjet ćemo. Rješenja postoje. Bude li političke volje to će se dogoditi', rekao je Čović.