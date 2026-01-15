Corina Machado: Ponudila sam Trumpu svoju Nobelovu nagradu za mir

"Mislim da je danas povijesni dan za nas Venezuelce", rekla je nakon sastanka s Trumpom, što je bilo prvi puta da su se osobno sreli.

Na pitanje je li američki predsjednik zadržao medalju, nije odgovorila.

Machado je nedavno rekla da bi ustupanje nagrade Trumpu bio čin zahvalnosti venezuelskog naroda za uklanjanje predsjednika Nicolasa Madura.