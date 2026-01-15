Bijela kuća: Trumpov stav o Machado ostaje isti

Trump je isključio Machado iz svoje strategije za Venezuelu. Ubrzo nakon uhićenja bivšeg predsjednika Nicolasa Madura , koji se sada nalazi u pritvoru u Sjedinjenim Državama, Trump je rekao da Machado, koja je u prosincu tajno napustila Venezuelu kako bi primila Nobelovu nagradu za mir, nije kvalificirana za vođenje zemlje.

Machado, koja nastoji osigurati ulogu u upravljanju svojom zemljom, bila je u četvrtak u Bijeloj kući na ručku s Trumpom.

Njen posjet Bijeloj kući dolazi dan nakon 'dugog razgovora' američkog predsjednika i privremene predsjednice latinoameričke zemlje Delcy Rodriguez u kojemu je potvrđena američka namjera da do daljnjega pregovara s rukovodećim timom koji se zadržao na vlasti u Caracasu nakon što su američke specijalne snage zarobile predsjednika Madura.

Delcy Rodriguez opisala je razgovor 'produktivnim i ljubaznim'.

Iako nije pokazao nikakvu namjeru davanja podrške oporbi u Venezueli ili organiziranju izbora u toj zemlji, Donald Trump je rekao za Fox News da 'nestrpljivo' čeka susret s Machado.

Kada su ga pitali o mogućnosti da mu venezuelska oporbena čelnica preda Nobelovu nagradu, Trump je odgovorio: 'Čuo sam da je htjela to učiniti. Bila bi mi velika čast'.

Nobelov institut rekao je da je apsolutno nemoguće prenijeti, podijeliti ili opozvati dodijeljenu Nobelovu nagradu.