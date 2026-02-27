Bill Clinton pod prisegom o Epsteinu: 'Davno je to bilo...'

Bivši američki predsjednik Bill Clinton u petak svjedoči pred Kongresom o seksualnom prijestupniku Jeffreyu Epsteinu i spominjanjem vlastitog imena u Epsteinovim dokumentima. U trenutku pisanja ovog članka, svjedočenje traje već dva sata, a dobro je poznato da su se Clinton i Epstein redovito družili.

Kako navodi BBC pozivajući se na dokument njegovog svjedočenja, Clinton navodi da je tamo samo zato što je Epstein od svih skrivao svoje zločine 'toliko dobro, toliko dugo'.

'Ništa nisam vidio, nisam učinio ništa krivo. Često ćete me čuti kako kažem da se nečega ne sjećam. To vas možda neće zadovoljiti, ali neću reći nešto za što nisam siguran. Davno je to bilo te sam pod prisegom, ne mogu nagađati (...) budući da sam pod prisegom, ne mogu lagati da se radujem vašim pitanjima, ali sam spreman na njih odgovoriti najbolje što mogu', rekao je Clinton.