Bill Clinton pod prisegom o Epsteinu: 'Davno je to bilo...'

Bivši američki predsjednik tvrdi da ništa nije znao Epsteinovim zločinima niti ništa vidio. Štoviše, tvrdi da bi ga sam prijavio da je znao što se događa
Bivši američki predsjednik Bill Clinton u petak svjedoči pred Kongresom o seksualnom prijestupniku Jeffreyu Epsteinu i spominjanjem vlastitog imena u Epsteinovim dokumentima. U trenutku pisanja ovog članka, svjedočenje traje već dva sata, a dobro je poznato da su se Clinton i Epstein redovito družili.
Kako navodi BBC pozivajući se na dokument njegovog svjedočenja, Clinton navodi da je tamo samo zato što je Epstein od svih skrivao svoje zločine 'toliko dobro, toliko dugo'.
'Ništa nisam vidio, nisam učinio ništa krivo. Često ćete me čuti kako kažem da se nečega ne sjećam. To vas možda neće zadovoljiti, ali neću reći nešto za što nisam siguran. Davno je to bilo te sam pod prisegom, ne mogu nagađati (...) budući da sam pod prisegom, ne mogu lagati da se radujem vašim pitanjima, ali sam spreman na njih odgovoriti najbolje što mogu', rekao je Clinton.
Branio suprugu: 'Ni ne sjeća se da ga je upoznala'
Republikanka Anna Paulina Luna je navela da je Clinton vrlo suradljiv i da odbor dobiva jasniju sliku o Epsteinu. Međutim, nije otkrivala detalje jer je saslušanje još u tijeku. S druge strane, na samom početku saslušanja, Bill je naveo da Bill zamjera Kongresu što je i njegova supruga Hillary također svjedočila.
'Natjerali ste je da dođe, a ona nije imala ništa s Epsteinom. Ništa, ni ne sjeća se da ga je upoznala. Kao netko tko je odrastao u zlostavljačkom domu, ne bi nikad letio s Epsteinom da sam znao što radi. Sam bi ga prijavio'.
Demokratski zastupnici su naveli da će Clintonu postaviti teška pitanja ali i da danas 'krivi predsjednik svjedoči', referirajući se na Donalda Trumpa, a aktualni američki prethodnik je također reagirao na svjedočenje svojeg prethodnika.
'Nije mi ga drago vidjeti svrgnutog, ali svakako su navalili na mene jače od toga', komentirao je Trump.