Diplomat smijenjen zbog veza s Epsteinom: On je zlo čudovište, nisam ništa znao

Mandelson je smijenjen u rujnu zbog e-mailova koji su izašli u javnost, a koji su otkrili mnogo bliži odnos nego što se prije priznavalo. Iskusni britanski političar nazvao je Epsteina "svojim najboljim prijateljem" i savjetovao mu da zatraži prijevremeno puštanje na slobodu.

"Želim se ispričati tim ženama zbog sustava koji je odbio čuti njihove glasove i nije im pružio zaštitu koju su imale pravo očekivati", rekao je Mandelson za BBC kada su ga pitali želi li se ispričati zbog svojih veza.

Mandelson je rekao da bi se ispričao zbog vlastitih veza da je znao za Epsteinove postupke ili da je bio suučesnik. "Nisam kriv, nisam bio svjestan što je radio", rekao je.

„Povjerovao sam njegovoj priči i priči njegova odvjetnika, koji je proveo puno vremena pokušavajući me uvjeriti u to… da je bio lažno kriminaliziran zbog svojih kontakata s tim mladim ženama. Sada bih volio da u tu priču nisam povjerovao.“