Ćiro otkrio istinu o projektu Superlige: Taj projekt je velika utopija, evo što će Perez i svi ostali shvatiti sutra

Svijet nogometa bruji nakon što je objavljeno da se osniva elitistička Superliga na inicijativu 12 najbogatijih europskih klubova. Otvorili su time sukob s UEFOM i FIFOM. Posve je jasno da je na prvome mjestu profit. Je li novonastala situacija konačna potvrda da se nogomet ne igra zbog navijača?

Mladen Vedriš , ekonomski stručnjak, rekao je kako će sada vrlo vjerojatno nastupiti skupljanje čahura, ali da ta ideja neće nestati. - Ona će tinjati i pokušat će se opet pojaviti u drugom obliku. S jedne strane to je igra moći između tih klubova koji smatraju da trebaju upravljati procesim i regulatora. Istaknuo je kako je Perez očigledno gledao na čitavu priču kao na računovodstvenu financijsku operaciju i da je zanemario ono što predstavlja emotivnu vrijednost nogometa i odnosa među ljudima.

Miroslav Ćiro Blažević, rekao je da ljudi koji vode te velike klubove nisu bezazleni. -Dovoljno su inteligenti da su shvatili da je njihov projekt utopija i siguran sam da će sutra shvatiti da je to kompromitirana ideja i da se sve mora vratiti na ono što nogomet čini značajnim i popularnim. Nogomet pripada publici, rekao je Ćiro Blažević, dodavši da su ušli u avanturu koja nije mogla dugo trajati.

Robert Matteoni, novinar Sportskih novosti, rekao je da Florentino Perez već u svom prvom mandatu 2000-tih godina bio sklon elitizaciji nogometa.

- Mislim da je on čovjek koji osim što ima 75 god,možda je bio najiskreniji. Otišao je u jednu sferu nogometa kojoj pripada. On tako vodi Real Madrid ta vokacija ga je dovela do toga da mu klub ima preko milijardu i nešto eura dugova, a istovremno gradi stadion od 600 milijuna eura. Također, iz pouzdanih informacija pregovara s Kylianom Mbappeom, igračem koji bi mogao koštati 200-300 milijuna eura. Povodi za Supeligu bili su "jeftini" - zaraditi veliki novac i podmiriti troškove koji su nastali i prije pandemije koja je došla kao generator povećanja cijena i manjka prihoda koji su ih doveli pred zid, rekao je dodavši da je Superliga komercijalni posao koji ne može uspjeti.

Blažević je rekao da je Perez evidentno u financijskim problemima i da je u ovoj akrobaciji tražio slamku spasa. - Ne vjerujem da ni on sam neće shvatiti kako je to utopija i da tu nema ništa, istaknuo je.