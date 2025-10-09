Čini se da je Trump u lovu na Nobelovu nagradu previdio zabrinjavajuću izjavu Hamasa

Mirovni sporazum ili čak trajno primirje između Izraela i Hamasa mogli bi predstavljati najveće diplomatsko postignuće predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Mirovnim planom lideri pokušavaju pronaći ravnotežu između stvaranja uvjeta za prekid vatre i dogovora o trajnom okončanju rata, no teška pitanja i dalje ostaju

Sama činjenica da su i Izrael i Hamas izrazili namjeru pristati na sporazum – uz političku podršku arapskih država i drugih regionalnih sila – čini ovaj trenutak najizglednijim za kraj rata otkako je u ožujku prekinuto prethodno primirje. Taj je prekid doveo do ponovnog izbijanja sukoba, u kojem je dosad poginulo gotovo 68 tisuća ljudi, većinom civila. Iako se o mogućem sporazumu nagađalo mjesecima, ništa se dosad nije približilo ovoj razini dogovora. Prva faza mirovnog plana, kako ju je Trump nazvao u objavi na Truth Socialu u srijedu, jednostavna je: oslobađanje talaca koje drži Hamas u zamjenu za ograničeno povlačenje izraelske vojske. Prema planu, Hamas bi trebao osloboditi 20 preminulih i 28 živih izraelskih talaca, a u zamjenu bi dobili 250 Palestinaca osuđenih na doživotni zatvor te još 1700 stanovnika Gaze pritvorenih nakon početka sukoba prije dvije godine. No potraga za svim taocima i nadzor nad izraelskim povlačenjem mogli bi se pokazati iznimno složenima. U prepoznatljivom tonu svojeg predsjedništva, Trump je svoje nade izrazio uz uobičajenu dozu hiperbole, analizira Guardian. 'SVI taoci bit će vrlo brzo pušteni, a Izrael će povući svoje trupe na dogovorenu liniju kao prve korake prema snažnom, trajnom i vječnom miru. Sve strane bit će pravedno tretirane!' objavio je Trump.

With the approval of the first phase of the plan, all our hostages will be brought home. This is a diplomatic success and a national and moral victory for the State of Israel.



From the beginning, I made it clear: we will not rest until all our hostages return and all our goals… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Mirovni plan od 20 točaka No mnogo toga još treba razjasniti. Mirovni plan od dvadeset točaka, koji je predložila Trumpova administracija, nastoji povezati uspostavu uvjeta za prekid vatre s pregovorima o trajnom završetku rata. Ključna pitanja, poput budućnosti Hamasa i mogućeg razoružanja te skupine, kao i izraelske vizije budućnosti Gaze, tek su pred pregovaračima. Ovo, međutim, nije prvi put da se pokušava ubrzati kraj sukoba. Trumpova je administracija žurila s pregovorima o okončanju rata u Gazi i prije inauguracije, a na brzinu dogovoreno primirje u siječnju raspalo se zbog nesuglasica oko redoslijeda oslobađanja talaca. Ipak, trenutak je odlučujući. Dok je američki predsjednik u srijedu poslijepodne govorio na okruglom stolu protiv Antife, državni tajnik Marco Rubio predao mu je poruku: 'Vrlo smo blizu. Trebamo da uskoro odobrite objavu na Truth Socialu kako biste vi prvi mogli objaviti dogovor.'

Nitko ne tvrdi da izraelski rat u Gazi mora završiti mirovnim sporazumima u stilu Osla ili dugotrajnim političkim procesima, piše Andrew Roth, dopisnik Guardiana u Washingtonu. Ovo je drugačiji trenutak – trenutak otvoreno stranačkog i nepredvidljivog američkog predsjednika, a koji upravo tom nepredvidljivošću pokušava držati i saveznike i protivnike u neizvjesnosti. Trump želi Nobelovu nagradu za mir Trumpa, prema izvorima bliskim Bijeloj kući, dijelom motivira i želja da postane prvi američki predsjednik nakon Baracka Obame koji će osvojiti Nobelovu nagradu za mir. Ta se nagrada dodjeljuje u petak, a politička želja da se američkom predsjedniku omogući 'pobjeda' očita je i u Washingtonu i diljem Bliskog istoka. Napetosti, međutim, ne jenjavaju. Hamas je pozvao Trumpa i ostale strane da 'osiguraju da izraelska okupacijska vlada u potpunosti poštuje uvjete sporazuma' jer se strahuje da bi mogli nastaviti ofenzivu nakon što taoci budu oslobođeni. 'Nikada nećemo napustiti nacionalna prava našeg naroda dok ne postignemo slobodu, neovisnost i samoodređenje', poručila je skupina, neizravno aludirajući na težnju palestinskoj državnosti. To je ideja koju je Netanyahu odbacio, a Bijela kuća uvelike zanemarila.

Kako piše dopisnica BBC-ja za Bliski istok Yolande Knell, među 'osjetljivim pitanjima' nalaze se zahtjev da Hamas preda oružje, što su više puta odbio, kao i planovi za upravljanje Gazom nakon rata i njezinu obnovu, jer je velik dio teritorija u ruševinama. Unatoč tomu, u četvrtak navečer je visoki dužnosnik Hamasa, Khalil al Hayya, poručio je da će ova političko-vojna organizacija proglasiti kraj rata te da to "označava početak trajnog primirja" Izraelski desničari prijete rušenjem vlade Netanyahu također ima svoje političke izazove. U četvrtak je izjavio da će 'sazvati vladu kako bi odobrila sporazum i vratila sve naše drage taoce kući', no mora se nositi s reakcijama desničarskih članova svoje koalicije, među kojima su ministar financija Bezalel Smotrich i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, a oni su ranije zaprijetili rušenjem vlade ako dođe do primirja. Uoči izglasavanja mirovnog plana u izraelskoj vladi, blago su reterirali, poručivši da će rušiti Netanyahua ako se Hamas ne rasformira.