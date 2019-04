Četvorica uhićena zbog ubojstva poduzetnika u Banjoj Luci, traga se za petim osumnjičenim

Četiri osobe uhićene su do utorka navečer u sklopu istrage o ubojstvu poduzetnika Slaviše Krunića, koji je iz zasjede ubijen u ponedjeljak u okolici Banje Luke, potvrđeno je tijekom dana iz policijskih izvora u Bosni i Hercegovini

Objavljena je Đukanovićeva fotografija uz poziv građanima da prijave policiji ako ga opaze, ali i da budu oprezni jer je riječ o opasnoj osobi.

O mogućim motivima ubojstva Slaviše Krunića, vlasnika četiri tvrtke u kojima radi gotovo dvije tisuće zaposlenih, za sada se samo nagađa, no mediji u BiH prenose kako je on bio poduzetnik koji nije pristajao na "reket" pa nagađaju kako je to mogao biti razlog za njegovu likvidaciju.

Krunić je bio vlasnik i zaštitarske tvrtke "Sector Security". Neprekidno je bio na oprezu, a i u trenutku kada je ubijen bio je u pratnji dvojice zaštitara, od kojih je jedan poginuo, a drugi teško ranjen kada su napadači na njih pucali iz strojnica.