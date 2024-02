Celakoski: HDZ hoda rasparanog trbuha i samo čekamo kada će više toga izaći van

Tvrdi da se ovo neće osjetiti na rezultat HDZ-a u anketama. 'Moramo znati da je tih 25 posto potpore zapravo 12 posto populacije. Mi govorimo o masi nezadovoljnih i javnosti koja više ne želi šutjeti i pustiti da stvari idu tako dalje. Stvara se ona snaga koja će moći na izborima riješiti taj problem', naveo je.

Smatra da su oni društvo strukturirali prema svojoj logici i da danas u Slavoniji teško možete do posla ako niste u HDZ-u. 'Imamo jedan mehanizam vladanja koji je potpuni klijentizam i ova bezobraština kada zastupnik govori da se demontiraju institucija, pa oni su ih davno demontirali', dodao je.

Slaže se da će prosvjed u subotu pokazati snagu oporbe. 'To je dio procesa koji slijedi i on će kulminirati do izbora. To je ona snaga i transformacija društva koja može preuzeti odgovornost u idućem periodu', tvrdi Celakoski.

O koaliciji kaže da je njihova pozicija jasna. 'Ne radi se o tome da SDP za nešto nije dobar nego smo mi proučavali ankete koje smo naručili i dobar dio naših glasača ne bi izašao na izbore da idemo u koaliciji s njima. A ovdje je ključna stvar što veća izlaznost. I neće ovdje d’Hondt presuditi ili neka druga metoda nego se presuđuje se u srcima naših sugrađana, a to smo prije pokazali, pa i u Zagrebu gdje se vršio sličan pritisak. Mi mislimo da možemo povući one građane koji bi ostali kod kuće', rekao je.

'Želimo da ljudi nemaju nikakvu dvojbu gdje će njihovi glasovi završiti i upravo tako to radimo. Mi smo nedvojbeni oko toga da ne možemo s Mostom raditi. Bitno je da mora biti jasno koju politiku zastupamo, a to je nulta tolerancija za bilo koji oblik klijentelizma, korupcije, muljaža i slično, a to je ovo što je HDZ napravio od države', naveo je.

Kaže da može zamisliti i manjinsku vladu. 'I to je opcija, treba biti otvoren jer rez prema ovom tipu vladanja presudan. No mi ne možemo tvoriti većinu s opcijama koje su dvaput dovele HDZ na vlast. Naši kolege imaju iskustva s njima u Saboru, a to je da sjednu zajedno, nešto se dogovore, a oni izađu s nečim drugim da budu prvi', tvrdi Celakoski.

Navodi da je Jakuševec primjer HDZ-ovog upravljanja jer je i sam Bandić tako upravljao na način da su se sustavni problemi zataškavali.