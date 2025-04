Carinici otkrili kako čuvaju granicu: Kad ni tehnologija ne može ništa, imaju još jedan adut

'Radimo profil vozača, procjenjujemo je li on nervozan, je li tu prvi puta, prolazi li ovdje redovno i normalno koje je njegovo ponašanje, to nam najviše utječe hoćemo li to vozilo gledati ili nećemo', objašnjava metode rada za Net.hr carinik mobilne jedinice Vukovar, Stjepan Sučić .

Pogled, oprema, pas

No, kriminalci znaju da je to samo prva crta obrane zakona, pa pokušavaju biti kreativniji. U svemu ipak korak više radi Carinska uprava, jer ima tehničku opremu kojom može otkriti skriveni neželjeni teret.

'Jednom rendgenskom snimkom možemo vidjeti sav teret koji se nalazi unutar prikolice, kao što su u jednom slučaju gume među kojima je bilo skriveno pet kutija punih tableta psihotropnih tvari i to nekoliko stotina tisuća komada', navodi samo jedan od primjera carinik Mato Škarica.

Mobilnim rendgenom, videoskopom i endoskopom carinici otkrivaju nezakonite tvari u rezervoarima, ispod podvozja, u gumama, pa čak i u bocama za zrak. Kad ne pomaže tehnologija, pomoći će četveronožni carinici.

'To je jak miris, pogotovo za njih. Oni to osjete već na pet-šest metara od mjesta gdje je postavljeno. Za sve dijelove kamiona ili nekih stvari do kojih ne možemo doći - tu je pas. Pregleda se i ako nešto ima, on to nađe', istaknuo je vodič Damir Predošević.