Carinici na Bajakovu pretresli bugarski šleper: Pogledajte što je vozač sakrio među robom, kazna je brutalna

I.J.

01.06.2026 u 15:02

Cigarete Izvor: Screenshot / Autor: Carina
Carinski službenici na graničnom prijelazu Bajakovo spriječili su krajem tjedna još jedan pokušaj nezakonitog unosa trošarinske robe na područje Europske unije, a švercer će ovaj granični prijelaz itekako zapamtiti

Naime, prilikom redovnog ulaska u carinsko područje na teretnom ulazu, carinici su izdvojili teretno vozilo bugarskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Republike Srbije. Iako je vozač uredno predao papire za deklariranu robu koju je prevozio, detaljnim pregledom tovarnog prostora utvrđeno je da je među paletama skrivena i neprijavljena roba.

Cigarete Izvor: Screenshot / Autor: Carina

Carinici su u skrivenim dijelovima kamiona pronašli ukupno 8800 komada (44 šteke) cigareta različitih robnih marki koje je vozač pokušao prošvercati bez plaćanja trošarina.

'Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o trošarinama, stranom državljaninu izdan je prekršajni nalog te mu je izrečena novčana kazna u iznosu od čak 10.500 eura', izvijestili su iz Carinske uprave. Pronađene cigarete su mu trajno oduzete.

Od danas kreće zabrana: Zbog ovoga možete biti 'papreno' kažnjeni, a prijeti vam i zatvor
Važna obavijest za tisuće građana: Danas je zadnji dan, evo što morate napraviti da ne ostanete bez novca
U akciji USKOK-a uhićen poznati poduzetnik i čelnik nogometnog kluba

