Cappelli: Gosti glazbenih festivala dosta troše i duže borave u Hrvatskoj

Kakva nam je bila predsezona, koliki rast je realno očekivati u špici sezone, gdje stojimo sa zdravstvenim turizmom i koliko su nam važni glazbeni festivali, neke su od tema intervjua tjedna Media servisa s ministrom turizma Garijem Cappellijem

A je li realno očekivati da ova turistička godina bude bolja od prošle?

'Lagano bolja će bit! Mi računamo blagi rast od 1 do 3 posto, i u prihodima i u fizičkim pokazateljima. Naravno, nije to onaj kontinuitet na koji smo navikli pa onda tu nastane malo panike' , kaže.

Navike turista i način bookinga se mijenjaju, ističe. 'Mi smo bili navikli prije da netko 6 mjeseci prije plati akontaciju i to je to. Međutim, tu su nove platforme, Airbnb, Booking.com ...tu je i navika gledanja na telefon- je li vrijeme dobro ili loše. Vidljivo je i da ljudi putuju više puta po manje dana', kazao je Cappelli.

Cappelli i dalje čvrto stoji pri tome da cijene ne treba snižavati, već kvalitetu podizati: 'Mislim da nisam pogriješio kad to govorim, i to je dokaz da mi nemamo manjak gostiju i da sa cijenama nećemo ništa postići. I jedna Turska, kao primjer, imala je prije 2 godine prosjek cijena u hotelima oko 105 eura, danas je to 70 eura. To je ispod minimuma održivosti troškova u hotelu s 4, 5 zvijezdica''.

Hrvatska je od prošle subote, nakon gotovo 30 godina, sa SAD-om povezana direktnom zračnom linijom. Aviolinije krucijalne su za povećanje broja gostiju, posebice s dalekih tržišta, a Capelli ističe- ove godine uvedeno je 80 novih zračnih linija. Kaže, ranije se o tome malo brige vodilo.

'Već ovih dana bilježimo pluseve na svim zračnim lukama, dakle to je odgovor da smo uspjeli i da korak po korak postajemo aviodestinacija'', smatra.

Ipak, još uvijek nam dolazi 65-70 posto autogostiju, dodaje.