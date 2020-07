Capak: Razmatramo samoizolaciju za Srbiju i BiH. Da imamo švedske brojke Beroš, Božinović i ja bismo visili na prvom drvetu!

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak potvrdio je da unatoč povećanom broju zaraženih u Hrvatskoj neće biti nove karantene, ali je zato moguća mjera samoizolacije za dolaske iz BiH i Srbije

Capak vjeruje da će se brojke uskoro spustiti na prihvatljivu razinu, no cirkulacija virusa teško će prestati. Najavio je skori razgovor s kolegama iz Slovenije.

'Nećemo karantenizirati, zabranjivati. Ići ćemo na preporuke i gdje je potrebno segmentarno zatvarati. Za sada bi to moglo biti npr. u trgovinama da će biti obavezne maske, kao i na sastancima u malim prostorima gdje ljudi moraju biti duže od 15 minuta. Ali mi se moramo pripremiti za jesen, najvjerojatnije je da ćemo na jesen imati koronu i morat ćemo organizirati sve aktivnosti uz koronu. Djeca u školi će trebati imati mjere, na fakultetima, na poslu, svugdje gdje u manjem postoru boravi veći broj ljudi. Preporuka o korištenju maski će biti dovoljna, to za sada mislimo', rekao je Capak gostujući u emisiji 'Izaberi zdravlje' Hrvatskog radija.

'Mi upozoravamo građane da ne idu u šopinge tamo jer je jeftinije, ali dakako da to nije slobodna granica nego se treba prijaviti na Enter Croatia i granična policija razmatra razlog ulaska u RH. Ako je on opravdan, onda se ti građani puštaju, a ako nema razloga, onda ne. Više od 50 posto ljudi koji dođu na granicu se vraća nazad. Samoizolacija je samo korak iznad toga', objasnio je Capak.

Još je jedan slušatelj konstatirao da je smrtnost mala, i to 0,2 posto a ne blizu pet posto te upitao zašto se radi panika ako se koronavirus ponaša kao i gripa. Ustvrdio je da Capak ne želi priznati da je u pet mjeseci ove godine umrlo ukupno manje ljudi nego prošlih godina.

'Indijanci su bili desetkovani dolaskom konkviskadora koji su donijeli viruse s kojima se oni nikad nisu susreli. Svaki dolazak novog virusa treba shvatiti ozbiljno. Ovaj ubija manje od pet posto ukupno oboljelih, ali ako ste vi u tih pet posto onda je vama 100 posto da ćete umrijeti. Ako mislite da je neopasna bolest, pozivam vas da volontirate u bolnici na njezi onih koji su bolesni i šire virus, pa ako mislite da je to ništa, pozivam vas da probate', poručio je Capak.

'Zašto mislite da to neću reći kad su ta istraživanja napravili moji ljudi? Mi smo komunicirali da je smrtnost ove godine nešto niža nego prije. 2017. smo imali smrtnost veću nego prosjek za 10 godina, što se tumači zimskim virusima u koje spada i gripa, i uvijek je smrtnost u 1. i 2. mjesecu veća nego u drugim mjescima. Ljudi na hladnoći češće umiru i od infarkta i drugih bolesti. Molim gospodina da se osvrne oko sebe. Nisu HZJZ i stožer izmislili koronavirus i opasnost nego su sve zemlje i EU i svijeta uvele neke mjere kojima kontroliraju ovo. Oni koji su mislili da će olako s time, vrlo brzo su odustali od toga. Čak i Ujedinjeno Kraljevstvo je kasnije uvelo stroge mjere, i Amerika... Švedska isto ima neke mjere, radi se od kuće, zatvorili su neke rizične industrije. Kod njih ljudi imaju povjerenje u institucije i Vladu. Pogledajte broj oboljelih i mrtvih u Švedskoj. Kad bismo mi imali toliko umrlih, Beroš, Božinović i ja bismo visili na prvom drvetu, to vam garantiram. Pogledajte pritisak javnosti da se broj oboljelih i umrlih smanjuje i drži pod kontrolom. Postoje velike razlike u kulturi i načinu borbe protiv infekcije između Švedske i Hrvatske', kaže Capak.

'Upozoravamo da bi situacija mogla biti ozbiljna'

Kolektivni imunitet će biti jako teško postići, smatra Capak.

- Sve studije ukazuju da ćemo jako teško doseći kolektivni imunitet od 70-80 posto koji bi bio potreban. Mi smo u 4. mjesecu rekli da će nam trebati do kraja iduće zimske sezone, do proljeća 2021. da steknemo taj imunitet, ali to je jako teško predvidjeti. Upozoravamo da bi situacija mogla biti ozbiljna, kaže Capak.