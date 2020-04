Darko Horvat, ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, Krunoslav Capak, prim. dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Dragutin Ranogajec, predsjednik Hrvatske obrtničke komore i Davor Majetić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca u HRT-ovom su Otvorenome razgovarali o revitalizaciji gospodarstva i o tome kako je protekao prvi dan popuštanja mjera

'Kad s time usporedite Hrvatsku, koja ima nešto više od 2000 zaraženih i 59 mrtvih, uz činjenicu da smo uspjeli spriječiti ulazak virusa u staračke domove, ove brojke bi bile manje', rekao je.

Dodao je da će se budno pratiti otpuštanje mjera.

'Političke odluke su donesene. Slijede poslovne odluke. Kakve će one biti, brzo ćemo vidjeti i po broju razmijenjenih e-računa i po broju fiskaliziranih računa. Mi ne možemo u nečije ime donositi odluku hoće li raditi. Na nama je da stvorimo sve ključne preduvjete da se gospodarstvo vrati na onu razinu u 12. mjesecu. Što ćemo više mjere puštati, to je veća odgovornost za sve', rekao je Horvat.

Puni autobusi

Na konstataciju voditelja da se danas moglo vidjeti pune autobuse, Capak je rekao kako je socijalni kontakt jedan od ključnih elemenata širenja bolesti.

'Mi se moramo boriti ovim mjerama, mene često zbog toga zovu epidemiologom 19. stoljeća. Nažalost, drugih mjera nema. Ako netko ima masku, ne treba biti dva metra. Ali ako imaju ljudi maske, ne treba se natrpati tramvaj. Tražili smo da na svakom vozilu bude natpis kako se tko treba ponašati. Očekujemo od građana disciplinu da ne zaraze sebe i bližnje. Jutros su iz ZET-a rekli da je ovo prvi dan, da se možda nisu najbolje snašli, da mogu staviti više vozila. Javni gradski prijevoz je bio prioritet', rekao je Capak.



'Očekujem da će građani razumjeti i provoditi mjere', dodao je.

Ranogajec je rekao kako se nada da frizeri neće dignuti cijenu usluge. Komentirao je i to da u nekim dućanima nema dosta košara pa košare idu iz ruke u ruku. Također, rekao je da su dućani s robom zatvoreni, a u nekim dućanima odjeća se uredno prodaje.

'Prvo, ove košarice i kolica u dućanima, to je bio prijedlog jer se tako može ograničiti broj kupaca. Ako vi kažete da se može ući samo sa košarom, vi ćete uvijek imati 20 ljudi unutra ako ste stavili 20 košarica. Što se tiče tekstila u dućanima, ne možete očekivati od Kriznog stožera da svaku situaciju zna', rekao je Capak.

'Što se tiče preporuka za frizere, pedikere. Mi smo napravili taj draft, sutra ćemo ga pustiti u raspravu', rekao je Capak.

Uključio se Davor Majetić iz HUP-a.

'Nekako smo zaboravili, mi otvaramo dućane, obrte. Ostaje trošak poslovanja. Mi moramo nastaviti s mjerama, a to je i daljnje smanjivanje troška poslovanja. I dalje ostaje pitanje parafiskalnih nameta, to je velik trošak. Pitanje je komunalnih naknada, to sve opterećuje rad poslodavaca. Mi moramo promišljati kako poslodavace učiniti uspješnima i efikasnima', rekao je.

Rad nedjeljom

Voditelj je pitao ministra do kad će trajati zabrana rada nedjeljom.

'U odluci jasno piše da je to do daljnjeg. Jedna stigma se provlači. Uspoređujući stožere i struku, uspoređujući Plenkovića i Merkel. I on je na sjednicu u četvrtak donio ključne odluke. Ide se u opuštanje mjera u tri koraka, a to smo propustili struci. Brojke dokazuju da smo uspjeli. Ne budimo opet oni Hrvati koji se srame kad se napravi nešto dobro', rekao je Horvat.

'Napravili smo odličan posao. I sad mudro i inteligentno', rekao je. I Capak je komentirao zabranu rada nedjeljom.