Iako su trgovine i obrti krenuli s radom, još uvijek se može zatražiti potpora za očuvanje radnih mjesta ukoliko poslovanje tvrtke trpi štetu zbog epidemije koronavirusa

Potpora se može izgubiti ukoliko je od 20. ožujka do trenutka isplate potpore poslodavac imao pad zaposlenosti veći od 40 posto u tvrtki koja zapošljava do 10 radnika, veći od 20 posto u malom poduzeću (do 50 zaposlenih), od 15 posto u srednjem poduzeću (do 250 djelatnika) i 10 posto u velikoj firmi.

Podsjetimo, dosad je HZZ zaprimio oko 100 tisuća zahtjeva za isplatu minimalca, kojima je obuhvaćeno gotovo 600 tisuća radnika.

Fiskalni efekt, s obzirom na činjenicu da je država za tu potporu na sebe preuzela i plaćanje doprinosa za ožujak, travanj i svibanj za sve korisnike tih mjera, procjenjuje se na devet do 10 milijardi kuna.