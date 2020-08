Capak o velikom broju novozaraženih: Ima jedna dobra stvar; komentirao i fotografiju Beroša i Nine Badrić

Činjenica je da će brojka novozaraženih u Hrvatskoj i danas biti velika, rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za N1

"U Zagrebu se uglavnom radi o ljudima koji su se vratili s godišnji odmora, o mlađim osobama koje su boravile po velikim okupljanjima, s time da se uglavnom radi o blagim kliničkim slikama, što je dobro. I dalje imamo svega 120 hospitaliziranih što je povoljna brojka. Kliničke slike su blaže i to je dobra vijest, ali brojke su nam velike. To je posljedica toga što smo pustili sve aktivnosti, a i turizam je i dalje u tijeku", kazao je Capak.

Dosad nije bilo zaraza na većim okupljanjima koja su pažljivo organizirana, poput izbora ili proslave Oluje. Za slučaj proslave Velike gospe u Sinju rekao je: "Za Veliku gospu je još prerano govoriti. U Sinju se dogodio nesretan slučaj, pala je kiša pa su vjernici ušli u crkvu, to se nije moglo pažljivije isplanirati, a posljedice još ne znamo. Ali ono što smo orgnizirali, prošlo je relativno dobro. Dolazi puno mladih ljudi, ne može se razgovarati da se ne dođe blizu pa dolazi do prijenosa."

Pojasnio je i svoju raiju izjavu o odnosu sa susjednim zemljama: "Uvoz korone postoji. Imali smo ga i mi na početku. Ako pogledate kartu Europe u odnosu prema građanima Hrvatske, većina Europe je zelena. Postoji samo nekoliko zemalja koje su uvele strože mjere - Nizozemska već ranije, Austrija, Italija i Slovenija sad razmatra tu mogućnost. Kad sam dolazio me zvao g. Krek, kolega iz Ljubljane, pa sam rekao da ću ga nazvati iza intervjua. Prije dva dana je rekao da prema brojkama još uvijek ne spadamo u kategoriju iznad 40, ali hoće li slovenska politika donijeti odluku, ne znam, oni imaju na to pravo."

Istaknuo je da se svi podaci javno objavljuju. "Jučer smo objavili najnoviju tablicu i svi koji traže dodatne podatke, svi ih dobiju. Glasnogovornik ne može suditi o našim podacima."

Na koncu je komentirao i fotografiju na kojoj je ministar Vili Beroš u društvu Nine Badrić i još nekolicine ljudi: "Ne znam, možda se radi o fotomontaži. Vidio sam fotografiju s Ninom. Važno je reći da se u jednim našim tjednim novinama dovodi u vezu to fotografiranje s jednim događajem na Korčuli na kojem je bilo nekoliko zaraženih, kako se pokazalo. No, preveliki je razmak od tog događaja 6. kolovoza do tog fotografiranja pa je teško da se to moglo dogoditi. Složio bih se da se šalje poruka, ali fotografiju ne mogu komentirati."