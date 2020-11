Capak o pooštravanju korona-mjera: Sigurno se zatvaraju kina, srednje škole će na B i C model, idu ograničenja u prijevozu

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunslav Capak gostovao je u središnjem Dnevniku HTV-a i govorio o novim strožim mjerama u borbi protiv koronavirusa

Nakon što je potpredsjednik Vlade Davor Božinović najavio da će se proglasiti najjače mjere u drugoj fazi epidemije, Krunoslav Capak govorio je o onome što možemo očekivati. Mjere se tiču ugostiteljstva, školstva, kulture, sporta i prometa.

'Razgovori su još uvijek u tijeku, imamo intenzivne razgovore s resornim ministrima. Važno je naći balans između onoga što se može podnijeti i onoga što će nam spašavati živote građana. Mjere do kraja još nisu dogovorene, one će biti poznate sutra. Što se tiče ugostiteljskih objekata i mogućeg zatvaranja, razmišlja se o tome, sve su opcije na stolu, od ograničenja radnoga vremena do toga da se dodatno ograniči broj ljudi i razmak, da rade samo oni na otvorenom, do toga da se u potpunosti zatvore', rekao je Capak u Dnevniku HRT-a.