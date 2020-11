Bubaš o kritikama da se pri donošenju mjera sluša politika, a ne struka

Pomoćnica ravnatelja HZJZ-a Marija Bubaš u Dnevniku N1 televizije komentirala je epidemiološku situaciju u Hrvatskoj te nove mjere koje je danas najavio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

'To može ovisiti i o lokalnim stožerima koji mogu tražiti da se zatvaraju ugostiteljski objekti što ne bi ni čudilo u županijama koje imaju izrazitu stopu incidencije. S druge strane, može se u drugim županijama raditi o skraćivanju radnog vremena', pojasnila je.

najoštrije do sada

'Ide se prema smanjenu broja osoba na jednom okupljanju', istaknula je.

Navodi se da bi mjere mogle potrajati do blagdana u prosincu.

'Mislim da je dobro najaviti, čak bih rekla da se to po medijima tražilo, možda su pojedinci artikulirali da bi bilo dobro znati do kada će trajati neke mjere. Meni se čini razumno i dobro da ljudi mogu planirati', kazala je Bubaš.

Komentirala je i postoji li mogućnost većih lokalnih testiranja, tj. pojačanih testiranja na 'mikrožarištima'.

'Testiranje se uvijek spominjalo kao jedan od načina kako se može kontrolirati zaraza, odnosno prekidati lance zaraze. Naravno da to treba raditi sa zrnom zdravog razuma i tu je najbolje pitati kolege epidemiologe, one kolege koji rade na terenu i koji su nadležni za određeno područje', istaknula je.

Osvrnula se i na kritike da se pri donošenju novih mjera ne sluša struka nego politika.

'To je apel koji je uvijek dobrodošao, dobro je čuti razna mišljenja, ali bi bilo dobro u svih ovih 10-ak mjeseci koliko pratimo epidemiju da se radije čitaju stručni tekstovi. Na svakom sastanku ministar Beroš uvijek stavlja struku u prvi plan i mislim da su stručni tekstovi uvijek dobrodošli', rekla je.

Govorila je i o tome razmišlja li se o zatvaranju škole.

'Ne bih škole izdvajala da su pojam ili mjesto gdje se rađaju novi slučajevi. Ne bih komentirala ni da se na nacionalnoj razini horizontalno prijeđe na B ili C model, mislim da je balansiranje i pažljivo razmatranje što, kada i gdje učiniti uvijek pametnije od toga da se preishitreno ili prebrzo donesu mjere koje bi bile horizontalne i na nacionalnoj razini, pa tako i za škole. Mislim da se u svim županijama s visokom incidencijom razmatra na prelazak na model B ili C, i to ne trajno nego na neki kraći period pa prepustimo kolegama na terenu da predlažu', poručila je Bubaš.