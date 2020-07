Capak: Na vjenčanjima uz mladence trebaju biti samo roditelji, braća, sestre i kumovi

U protekla 24 sata zabilježena su 25 nova slučaja zaraze koronavirusom pa je broj trenutno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj 1.150. Na bolničkom liječenju su 147 osobe, s devet pacijenata na respiratoru. Oporavilo se ukupno 3098 osoba. U protekla 24 sata testirano je čak 1028 osoba. Preminule su dvije ženke osobe u Puli, rođene 1941. i 1939. godine, obje s komorbiditetima. Nisu bile na respiratoru. Ukupno je preminulo 122 ljudi od početka epidemije, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite u 14 sati

Na prijedlog Vukovarsko-srijemske županije donesena je odluka kojom se svadbene svečanosti mogu održavati samo u krugu najuže obitelji. Ta mjera stupa danas na snagu, a vrijedi do 4. kolovoza.

'Nije ograničen broj nego je izričaj da to budu članovi najuže obitelji. Računamo na svijest građana da će na vjenčanjima biti pristuni roditelji, braća, sestre, kumovi i to je to', naglasio je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, dodajući da se razmišlja da se takva mjera donese i na nacionalnoj razini, gdje je obaveza prijaviti okupljanja na kojima je više od 100 osoba.