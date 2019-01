Čak ni kad su drugi brisali pod s njim, Bernardić nije dao na Josipovića: Ovako su govorili jedan o drugom

Da se bivši predsjednik Ivo Josipović planira vratiti u SDP, to nije bila iznenađujuća vijest. Čovjek je to koji je s povratkom pod skute bivše stranke koketirao otkada je Davor Bernardić izabran za predsjednika SDP-a, no do sada je to bilo samo na razini koalicije

Te 2013. godine, kada je SDP-om još vladao Zoran Milanović, Davor Bernardić ponovno je izabran za predsjednika zagrebačkog SDP-a. Među prvima mu je čestitao tadašnji predsjednik države Ivo Josipović. Samo godinu kasnije, uoči predsjedničkih izbora, što misli o Josipoviću jasno je dao do znanja i Bernardić. 'Predsjednik Josipović, koji se do sada pokazao kao jedan od najboljih predsjednika koje je Hrvatska imala, definitivno će osigurati povjerenje građana i drugi put', kazao je tada Bernardić.

Tada se to činilo kao jedna u nizu podrški SDP-ovaca stranačkom predsjedničkom kandidatu, no kroz godine će se pokazati da Josipovića i Bernardića veže pravo prijateljstvo. Iako Josipović nije i drugi put pobijedio na predsjedničkim izborima, prijateljstvo između njega i Bernardića nije se prekinulo. Josipović je u međuvremenu zbog Milanovića, kojeg nije volio ni Bernardić, napustio SDP, no nakon pobjede novog stranačkog predsjednika na unutarstranačkim izborima Josipović je, uz Mirelu Holy i Aleksandru Kolarić, bio jedan od prvih ljudi koje je Bernardić zvao da se vrate u stranku. Bernardiću treba dati priliku, govorio je Josipović u danima nakon njegova izbora za šefa stranke. 'Riječ je o stranci koju je dugogodišnje loše vodstvo dovelo na te grane. Bernardić je mlad čovjek i treba mu dati priliku. Ono što ne treba to je da je ovako dočekan u medijima. Pošteno je dobio izbornu utakmicu i treba mu dati 100 dana mira da vrati SDP na stari put. SDP je gubio pripadnost ljevici, sad je vrijeme da se to vrati i mislim da će Bernardić učiniti sve da se to dogodi', govorio je Josipović krajem 2016. Dobre odnose potvrdili su samo nekoliko mjeseci kasnije, kada je pod vodstvom SDP-a pet stranaka potpisalo Deklaraciju o dobrom društvu, a dodatno su se udružili u Zagrebu kada su pristupili koaliciji stranaka koja je podržavala Anku Mrak-Taritaš za gradonačelnicu metropole.