Čak i liječnice su u Njemačkoj diskriminirane: 'Za ovo nema opravdanja'

Mislila je da to može podnijeti, međutim: "Bilo je vrlo opterećujuće da su me tako tretirali kao trudnicu. Gledajući unazad, mislim da sam trebala pristati na zabranu rada - to je htjelo vodstvo klinike, to je bila i želja glavnog odjela", govori Eva-Maria Lebtig u svojoj privatnoj ordinaciji za estetsku kirurgiju u Berlinu.

Uspjela je, ali je za to ipak platila visoku cijenu. "Počela sam doživljavati mobing na svom odjelu. Na početku je sve bilo vrlo suptilno: ne pozdravljaju vas kada vas sretnu ujutro, ljudi prevrću očima kada vas vide. Bitne informacije važne za dobrobit i brigu o mojim pacijentima su mi počeli uskraćivati."

Reforma Zakona o zaštiti materinstva iz 2018. to nije promijenila, iako su, prema ovom zakonu, poslodavci dužni da po najavi trudnoće izvrše procjenu rizika individualnog radnog mjesta i "u skladu s procjenom rizika odrede potrebne zaštitne mjere". Zatim, po zakonu, treba ponuditi „prilagođavanje uvjeta rada“, ali za skoro polovicu trudnica u klinikama to se uopće ne provodi ili se provodi bez uspjeha.

Ova abdominalna kirurginja se nakon svojih iskustava povukla iz bolnice. Umjesto operacija želuca, sada se bavi estetskim zahvatima. Mnoge liječnice pokušavaju izbjeći zabranu rada tijekom trudnoće jer se to često pokaže kao ubojica karijere. Prema studiji Marburg Bunda (Udruženja zaposlenih liječnica i liječnika), 46 posto svih liječnica su dobile zabranu rada od svog poslodavca kada su zatrudnjele. Za ove žene, koje su često još u fazi daljnjeg školovanja, to znači da ne mogu steći daljnje kvalifikacije za svoju specijalizaciju, gube kirurške vještine i tako ih se degradira na uredske poslove.

Predsjednica Udruženja Marburg, Susanne Johna, to kritizira kao "gubljenje medicinske radne snage". Naravno, onim liječnicama koje žele smanjiti rad zbog trudnoće, treba dati priliku da to i učine, navodi ona i dodaje: "Ali, zabraniti rad onima koje žele nastaviti raditi i koje imaju potpuno nekompliciranu trudnoću je degradiranje kvalificiranih radnika koji su nam hitno potrebni. Ovo je loše za brigu o pacijentima i loše za karijeru liječnica. Za to nema opravdanja."

Opća zabrana može biti diskriminacija

Ali nitko ne kontrolira provođenje Zakona o zaštiti materinstva. U odgovoru na zahtjev uredničkog tima magazina „Report Mainz", nadležno Savezno ministarstvo za obiteljska pitanja odgovara da ako ste diskriminirani, možete se obratiti Saveznoj agenciji za borbu protiv diskriminacije kako biste dobili odgovarajući savjet.

Savezna povjerenica za borbu protiv diskriminacije Ferda Ataman također kritizira činjenicu da se u bolnicama do te mjere zanemaruje Zakon o zaštiti materinstva: "Ako uvedete potpunu zabranu rada jer neko zatrudni, onda to može biti diskriminacija. Zakon zabranjuje ovaj oblik diskriminacije i sada je takva situacija da se žene same moraju boriti protiv toga."

Međutim, nije vjerojatno da će žena sama tužiti poslodavca da bi ostvarila svoja prava. „To znači da nam je potreban zakon koji je lakši za primjenu za žene i koji u potpunosti provodi zaštitu materinstva, zaštitu trudnoće i zaštitu od diskriminacije", objašnjava Ataman.