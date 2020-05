Iako više od 43 posto građana smatra da je zabrana rada trgovina nedjeljom u doba koronakrize uvedena zbog dodvoravanja Crkvi i konzervativnim udrugama, čak 60,6 posto ispitanika u istraživanju koje je Promocija plus provela za RTL televiziju smatra da bi rad nedjeljom trebalo zabraniti trajno

Trgovine nedjeljom od prošlog su vikenda službeno zatvorene iz epidemioloških razloga, no mnogi smatraju kako je to i zbog približavanja izbora i dodvoravanja biračima. Uoči druge neradne nedjelje RTL televizija je objavila istraživanje Promocije plus. Prema rezultatima istraživanja, koje je provedeno od 5. do 8. svibnja na 1300 ispitanika, 43,4 posto ispitanika smatra da je odluka Stožera civilne zaštite motivirana dodvoravanjem Crkvi i konzervativnim udrugama. Nešto više od 38 posto vjeruje da je riječ o isključivo epidemiološkim razlozima, a da su trgovine nedjeljom zatvorene kao kombinacija ovih dvaju faktora stav je 8,3 posto ispitanika.