Čačić podržavanje koalicije uvjetuje dvjema stvarima. Evo kojima

Sabor će sutra raspraviti i premijerovo izvješće o sastancima EU vijeća, a već ovog tjedna znat ćemo i kako stoji oporba koja se sastaje na inicijativu Anke Mrak-Taritaš kako bi dogovorili taktiku oko opoziva ministra Darka Horvata kojeg podržava vladajuća koalicija koja se danas okupila u Banskim dvorima

A i za aktualac sutra vladajuća većina se pripremala na sastanku koalicije. Jedan od njezinih predstavnika šef Reformista Radimir Čačić bio je gost RTL-a Danas.

Čačić je na početku komentirao najavljenu akciju oporbe koja traži odgovor ministra Horvata ali i premijera Andreja Plenkovića zbog obnove, te komentirao tko je kriv zbog sporosti čitavog procesa.

"Najodgovornija osoba je premijer. U stvarnom životu, odgovornost je na ministru koji vodi resor. Da su građani zadovoljni, nisu, opravdano nisu zadovoljni. Brzina obnove, bez obzira na ponovljeni potres u Zagrebu, prije dvije godine prvi pa drugi, dvije godine je prošlo i rezultati ni blizu dovoljni. Sustav nije čisto postavljen kao ni vertikala, to treba mijenjati. Premijer će odgovarati za to hoće li odraditi svoj posao. Novac iz EU fonda? To su dvije teme. Ovo nije dovoljno dobro, odgovornost je na premijeru, Vladi i resornom ministru. Ako stanemo iza ministra kao Reformisti očekujemo da se kažu dvije jasne stvari. Prva - da nitko od ljudi koji su u kontejnerima neće iduću zimu dočekati u kontejnerima, da će svi biti u kućama. To je zadatak koji nije mogao biti izvršen u godinu dana, to je jasno, ali do 1.12. može biti. To je obveza koju ministar mora reći, iza nje stati i odgovarati", kazao je Čačić.