Čačić o Plenkoviću: Najlakše je na tuđi račun ispasti gospodin. A ovo je sva pamet...

'Najlakše je na tuđi račun ispasti gospodin. Uzmi jedini porez kojeg određuju općine i gradovi, ukini ga i plaće će se povećati. Naročito u gradovima gdje HDZ nije popularan', komentirao je predsjednik Reformista Radimir Čačić najavljena porezna rasterećenja

Šef Reformista Radimir Čačić rekao je gostujući u emisiji N1 Newsroom kako je puno gradova i općina već ukinulo prirez jer je to popularno za glasače, no neki, poput Zagreba, si to to ne mogu priuštiti. 'Tuđim novcem povećavaju plaću, ne novcem države. Ovo što govori Andrej Plenković, to može progutati samo netko tko nema pojma ni o čemu', rekao je Čačić.

'Ne znamo kud ide Vlada. Rečeno je da će se ići prema povećanju plaća. Kada pogledate pogledate strukturu plaća, vidi se da imate 20 posto na mirovine, imate doprinose, zdravstvo i ostalo osiguranje 17,3 i osobni odbitka koji je sad 4000 kuna. Tri su točke na kojima se mogu povećati plaće – mirovine, zdravstvo i osobni odbitak. Ja već neko vrijeme govorim, a i drugi su počeli, da bi po inflaciji osobni odbitak trebao biti najmanje 5000 kuna', rekao je Čačić te dodao: 'Na svakoj od tih stavki država, ako ima ogromne suficite, a ima, može dodatno subvencionirati i smanjiti trošak rada, to nije problem. Na kojoj od tih stavki to je druga tvar. Zašto Vlada kaže ne za osobni odbitak – koji ide direktno najsiromašnijima, on se direktno uzima lokalnim jedinicama, ako im uzme iz poreza na dohodak to mora platiti jer se to odmah vidi. Najlakše je uzeti na prirezu jer je to jedini porez kojeg određuju općine i gradove, a naročito je važan za velike.'

Tomislav Tomašević i Danijela Dolenec polažu kamen temeljac za vrtić Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL







+4 Tomislav Tomašević i Danijela Dolenec polažu kamen temeljac za vrtić Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL