Butković u Dalmaciji najavio više prometnih projekata, dva su ključna

Ministar Butković je sa županom Bobanom razgovarao o cestovnoj infrastrukturi i projektima koji su u izradi, kao i o buduća dva ključna projekta Ravča-Drvenik koji bi u 2028. godini trebao biti spreman za izvođenje, te brza cesta Zagvozd-Imotski za koju je prva faza u visokoj razini spremnosti. Sredinom ožujka bi na Vladi trebalo biti govora o županijskoj cesti Tugare koju treba obnoviti, razgovaralo se i o lukama.

"Tu su luke koje radimo, veliki projekti državne Lučke uprave oko zgrade putničkog terminala koji se završava u luci, zatim Gat sv. Petra i ostali projekti. Sada imamo tri aktualna projekta, a to je Stomorska, Tučepi i Trogir. Tri luke i veliki projekti za koje ćemo osigurati financiranje, a u njihovu realizaciju već ove godine kreće županijska Lučka uprava. Ostaje nam luka Krilo kao najveća potreba. Tu sada nalazimo rješenja sa županijskom Lučkom upravom i županijom kako bi osigurali financiranje oko 50 milijuna eura", istaknuo je Butković.

Spomenuo je i veliki projekt spoja željeznice sa zračnom lukom za koji postoji određeno suglasje lokalnih jedinica oko trase, a studija koju je naručilo ministarstvo trebala bi dati odgovore što je ekonomski najisplativije.