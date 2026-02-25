višemilijunski iznosi

Butković u Dalmaciji najavio više prometnih projekata, dva su ključna

I.K./Hina

25.02.2026 u 02:21

Oleg Butković
Oleg Butković Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
Bionic
Reading

Na području Splitsko-dalmatinske županije i u Splitu u skoroj budućnosti bi trebali biti pokrenuti brojni višemilijunski cestovni, željeznički i lučki projekti zbog kojih je u utorak u tom gradu boravio potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Ministar Butković je sa županom Bobanom razgovarao o cestovnoj infrastrukturi i projektima koji su u izradi, kao i o buduća dva ključna projekta Ravča-Drvenik koji bi u 2028. godini trebao biti spreman za izvođenje, te brza cesta Zagvozd-Imotski za koju je prva faza u visokoj razini spremnosti. Sredinom ožujka bi na Vladi trebalo biti govora o županijskoj cesti Tugare koju treba obnoviti, razgovaralo se i o lukama.

"Tu su luke koje radimo, veliki projekti državne Lučke uprave oko zgrade putničkog terminala koji se završava u luci, zatim Gat sv. Petra i ostali projekti. Sada imamo tri aktualna projekta, a to je Stomorska, Tučepi i Trogir. Tri luke i veliki projekti za koje ćemo osigurati financiranje, a u njihovu realizaciju već ove godine kreće županijska Lučka uprava. Ostaje nam luka Krilo kao najveća potreba. Tu sada nalazimo rješenja sa županijskom Lučkom upravom i županijom kako bi osigurali financiranje oko 50 milijuna eura", istaknuo je Butković.

Spomenuo je i veliki projekt spoja željeznice sa zračnom lukom za koji postoji određeno suglasje lokalnih jedinica oko trase, a studija koju je naručilo ministarstvo trebala bi dati odgovore što je ekonomski najisplativije.

vezane vijesti

Šest vlakova u funkciji u Splitu

Gradonačelnik Šuta je najavio da će građani u ovoj godini imati šest vlakova koji će biti stavljeni u funkciju, a cilj je da se do kraja godine za sat i pol skrati putovanje od Zagreba do Splita odnosno obrnuto, te da kroz sljedećih godinu dana vožnja na toj relaciji iznosi četiri i pol sata. Gradu je potvrđeno da je resorno ministarstvo ugovorilo studiju izvodljivosti vezanu uz brzu željeznicu na relaciji Zagreb-Split, a rok izrade studije je dvije godine. Studija uključuje i da se u prvoj godini mandata napravi trasa između zračne luke i grada Splita što bi trebalo biti prihvatljivo za europska sredstva.

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL

"To su ključne stvari što se tiče željeznice. Na sastanku smo razgovarali i o Istočnoj obali, ulazu i izlazu iz Trajektne luke, što podrazumijeva izmiještanje glavnog željezničkog kolodvora koji bi u budućnosti bio u Kopilici. Čim izradimo urbanistički plan uređenja i usvojimo ga na Gradskom vijeću sve će biti spremno za izdavanje potrebnih dozvola. Vukovarska ulica je u fazi donošenja odluke o odabiru za izradu glavnog projekta, u ovom ili sljedećem mjesecu čekamo otvaranje ponuda izvođača radova za Zagorski put", naveo je Šuta.

Velike se stvari rade za grad, cestovni i željeznički projekti su jako važni za Split, istaknuo je splitski gradonačelnik.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
posjet kijevu

posjet kijevu

Ukrajinci odlikovali Andreja Plenkovića: Dobio je najveću moguću počast
ovog četvrtka

ovog četvrtka

Iran spreman na sve kako bi izbjegao američki napad: Novi sastanak u Ženevi
predsjednik pod pritiskom

predsjednik pod pritiskom

Od mesije do parije: Rat ga je uzdigao, skandali ga pritišću, dolazi li kraj ere Zelenskog?

najpopularnije

Još vijesti