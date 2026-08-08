'Buši, mala, buši': Trumpova ekipa bez dozvole kopa na Grenlandu, u sve je upleten i Dr. Phil

Nešto više od pola godine nakon što je u Davosu obećao da neće izražavati teritorijalne prijetnje prema Grenlandu, američki predsjednik Donald Trump ipak se odlučio za svojevrsnu ekonomsku okupaciju ledenog otoka
Kako javlja The Guardian, američka naftna tvrtka znakovitog imena Greenland Energy, povezana s Donaldom Trumpom, priprema se za bušenje na Grenlandu unatoč tome što nije dobila dopuštenje lokalnih vlasti.
Materijali za pripremu bušenja dopremljeni su posljednjih dana na istočnu obalu Grenlanda, zbog čega je grenlandska vlada izdala upozorenje. "Sva buduća logistička pitanja moraju biti odobrena od strane tijela za mineralne resurse prije nego što se provedu", navodi se u priopćenju grenlandske vlade.
Na ovu najavu Trump je reagirao još jednom AI objavom na Truth Socialu, a na njoj možemo vidjeti Trumpa kako se nadvio nad selom na Grenlandu.
Nafta u vrijednosti bilijun dolara
Čelnici Greenland Energyja, teksaške tvrtke osnovane prošle godine, tvrdili su da se ispod regije Jameson Land nalazi sirova nafta u vrijednosti 1 bilijun dolara. Najavili su planove da će potrošiti 60 milijuna dolara na bušenje dvije bušotine kako bi to utvrdili.
Iako je Grenland prestao izdavati nove naftne licence 2021. iz ekoloških razloga, britanska tvrtka pod nazivom 80 Mile osigurala je prava na istraživanje u Jameson Landu. U korporativnim dokumentima Greenland Energyja navodi se da će preuzeti većinski udio u projektu u zamjenu za financiranje istraživanja, iako još uvijek nisu osigurali dopuštenje vlade za njihov nastavak.
Greenland Energy angažirao je Phila McGrawa, poznatijeg kao Dr. Phil, istaknutog desno orijentiranog bivšeg televizijskog voditelja koji je bio u Trumpovoj komisiji za vjerske slobode, da snimi dokumentarnu seriju koja će 'uloviti misiju ovih modernih divljih životinja'.
Također je za redatelja imenovao veterana američke mornarice koji radi na Zlatnoj kupoli, planu raketne obrane koji je Trump namijenio za Grenland.
'Nije u pitanju aneksija'
Larry Swets, predsjednik Greenland Energyja i njegov većinski dioničar te osoba koja ima pristup Trumpovom krugu, tvrdi da naftni projekt "nije povezan s američkom aneksijom".
Kad je ranije, unatoč izostanku dopuštenja, pokušano iskrcavanje opreme za bušenje, Swets se pred lokalnim stanovništvom pravdao kako su stvorili zbrku zbog 'entuzijazma za projekt'. No već sljedećeg mjeseca lokalno stanovništvo primijetilo je tegljač koji vuče teglenicu prema obali i istovara desetak kontejnera.
Čelnik brodarske tvrtke za danski istraživački portal Danwatch potvrdio je da je isporuka namijenjena Greenland Energyju.
Samo jedna bušotina?
Greenland Energy odbio je odgovoriti na pitanja Guardiana. U pismu koje je u četvrtak poslano dioničarima navodi se: "Nedavni sastanci na visokoj razini između vodstva projekta i grenlandskih regulatornih i nadzornih tijela bili su konstruktivni te smo ohrabreni napretkom koji se postiže prema preostalim odobrenjima potrebnim za bušenje"- Dodaje se da će se nakon tih razgovora za početak izbušiti samo jedna bušotina.
Kao poluautonomni teritorij Danske, odluke o prirodnim resursima Grenlanda ovise o lokalnim izabranim čelnicima, koji se sada suočavaju s delikatnom odlukom. Mogli bi dati dozvolu za bušenje nafte, iako se čini da planirane bušotine spadaju u područje zaštite zaštićeno Ramsarskom konvencijom o močvarama. Ili bi mogli odbiti te tako dati Trumpu izgovor za promicanje svoje imperijalističke agende.
U izjavi grenlandske vlade navodi se da "ne bi bilo proporcionalno" zahtijevati uklanjanje opreme. Zahtjev za dozvolu još je u obradi, dodaje se.
Predstavnik Greenland Energyja rekao je da će brod koji prevozi njihovih 300 kontejnera s opremom za bušenje isploviti iz Kanade 12. rujna. Iskopavanje bušotina počet će u listopadu.
Jeff Landry, ekstremno desničarski guverner Louisiane koji služi kao Trumpov izaslanik za Grenland, rekao je da bi Grenland mogao crpiti naftu sljedeće godine.