'Buši, mala, buši': Trumpova ekipa bez dozvole kopa na Grenlandu, u sve je upleten i Dr. Phil

Kako javlja The Guardian, američka naftna tvrtka znakovitog imena Greenland Energy, povezana s Donaldom Trumpom, priprema se za bušenje na Grenlandu unatoč tome što nije dobila dopuštenje lokalnih vlasti.

Materijali za pripremu bušenja dopremljeni su posljednjih dana na istočnu obalu Grenlanda, zbog čega je grenlandska vlada izdala upozorenje. "Sva buduća logistička pitanja moraju biti odobrena od strane tijela za mineralne resurse prije nego što se provedu", navodi se u priopćenju grenlandske vlade.

Na ovu najavu Trump je reagirao još jednom AI objavom na Truth Socialu, a na njoj možemo vidjeti Trumpa kako se nadvio nad selom na Grenlandu.

Nafta u vrijednosti bilijun dolara

Čelnici Greenland Energyja, teksaške tvrtke osnovane prošle godine, tvrdili su da se ispod regije Jameson Land nalazi sirova nafta u vrijednosti 1 bilijun dolara. Najavili su planove da će potrošiti 60 milijuna dolara na bušenje dvije bušotine kako bi to utvrdili.

Iako je Grenland prestao izdavati nove naftne licence 2021. iz ekoloških razloga, britanska tvrtka pod nazivom 80 Mile osigurala je prava na istraživanje u Jameson Landu. U korporativnim dokumentima Greenland Energyja navodi se da će preuzeti većinski udio u projektu u zamjenu za financiranje istraživanja, iako još uvijek nisu osigurali dopuštenje vlade za njihov nastavak.