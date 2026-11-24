Premijer Andrej Plenković, predstavljajući u utorak u Saboru proračun za 2027. godinu, uzvratio je SDP-u zbog fotografija deset bivših ministara, ustvrdivši da su samo četvorica otišla zbog sumnji na kaznena djela, dok je Most nazvao "štetočinama" zbog kritika vladine politike.

"Postoje samo četiri ministra koji su otišli iz Vlade zbog sumnji na kaznena djela dok su bili ministri. Nije 10, nije 30. Da sam na mjestu ovih drugih šestero, podnio bih privatne tužbe protiv svih vas", poručio je premijer SDP-ovim zastupnicima u uvodnom izlaganju predstavljanja prijedloga državnog proračuna za 2027. godinu. SDP-ovi zastupnici na saborske su klupe postavili fotografije deset bivših ministara, referirajući se na premijerovu izjavu iz jučerašnjeg intervjua za Dnevnik Nove TV da će podnijeti ostavku ako mu se nabroji deset ministara koji su otišli iz Vlade zbog problema sa zakonom. Premijer se osvrnuo i na kritike Mostova Nikole Grmoje, nazvavši njegove tvrdnje o presušivanju europskih sredstava i utjecaju Bruxellesa na proračun "nebulozama".

"Takvima poput vas koji na hrvatskom putu u EU, NATO i međunarodnom pozicioniranju nisu pridonijeli ništa i imaju luksuz krajnje netočnog dezinformiranja javnosti i pljuvanja po svemu što radi Vlada, to, nažalost, može proći dijelu onih birača koji se naslanjaju na vaše izvore financiranja. Apeliram na hrvatski narod da bude razuman, da ne baca svoj glas i ne daje svoje povjerenje štetočinama i destruktivnim političkim akterima", poručio je Plenković, dodajući da dio oporbe "difamira ljude", dok bi drugi najradije da Hrvatska nije članica EU-a. Plenković: Proračun je realističan Govoreći o 11. proračunu koji predstavlja kao čelnik Vlade, istaknuo je da se Vladina politika temelji na političkoj stabilnosti, odgovornom upravljanju javnim financijama i kontinuiranom gospodarskom rastu. "Proračun je realističan, uravnotežen, održiv, to će se vidjeti u provedbi", naglasio je. Za 2027. očekuje rast BDP-a od 2,1 posto, brži od prosjeka EU-a i eurozone, usporavanje inflacije s 4,5 na oko 2,7 posto, proračunski deficit od 2,9 posto BDP-a te smanjenje udjela javnog duga na 55,3 posto. Pritom je odbacio oporbene ocjene o izgubljenom desetljeću, istaknuvši da je hrvatski BDP u deset godina porastao sa 47 na 101 milijardu eura. "Po kojem to standardu se radi o deset godina propasti?", upitao je, navodeći da je realni BDP po stanovniku od 2016. do 2026. porastao 47 posto. Kao tri glavna prioriteta proračuna izdvojio je očuvanje socijalne kohezije i podizanje životnog standarda, nastavak ulaganja i ravnomjernog regionalnog razvoja te jačanje otpornosti i sigurnosti zemlje. Za Ministarstvo rada i mirovinskog sustava predviđeno je 14,2 milijarde eura, uključujući izdvajanja za umirovljenike i socijalne naknade, dok je za mirovine namijenjeno 11,2 milijarde eura, gotovo milijardu više nego prethodne godine, naveo je premijer. Najavio je da će od siječnja 2027. veće mirovine imati oko 540.000 umirovljenika.

Zastupnici SDP-a dočekali Plenkovića s fotografijama smijenjenih ministara Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL







Zastupnici SDP-a dočekali Plenkovića s fotografijama smijenjenih ministara Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL

Nastavak rasta plaća u državnim i javnim službama Plenković je najavio i nastavak rasta plaća u državnim i javnim službama, uz Vladinu ponudu povećanja osnovice za tri posto od siječnja te dodatnih jedan posto od kolovoza, kao i uvođenje naknade za topli obrok od 30 eura od travnja i dodatnih 20 eura od listopada. Ukupna vrijednost tih mjera iznosi 342 milijuna eura, kazao je. Govoreći o socijalnoj politici, naveo je podatke Eurostata prema kojima je udio stanovnika u teškoj materijalnoj i socijalnoj deprivaciji u Hrvatskoj smanjen s 8,4 posto prije deset godina na dva posto. Najavio je nastavak zaštite kućanstava i gospodarstva od energetskih šokova, programa priuštivog najma te gradnju do tisuću stanova u 16 gradova i općina. Među prioritetima su i ulaganja u zdravstvo, obrazovanje, studentski standard, poljoprivredu, energetsku infrastrukturu i geotermalne projekte. Izdvajanja za obranu premašit će dvije milijarde eura, dodao je. Najavio je nastavak ulaganja u policiju, zaštitu granica i skrb o braniteljima te pokretanje aktivnosti javne ustanove u Maclju posvećene žrtvama Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja. Za demografsku revitalizaciju, prema njegovim riječima, iz svih izvora bit će osigurano oko milijardu eura. "Važna nam je i prehrambena sigurnost, daljnja ulaganja u poljoprivredu, ribarstvo, samodostatnost u proizvodnji hrane. Nastavljamo i pomagati Hrvatima izvan domovine", istaknuo je. Najavio je i daljnja ulaganja u pravosuđe i upravu, bolji regulatorni okvir za umjetnu inteligenciju i zaštitu djece u digitalnom okruženju, a kao prioritet naglasio i velika ulaganja u kulturu i očuvanje baštine.