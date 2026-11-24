'Postoje samo četiri člana triju mojih vlada u više od deset godina koji su otišli zbog afera povezanih s kršenjem zakona ili optužbama za korupciju dok su bili ministri. Samo četiri. Dakle nema ih 30, kao što oporba govori, nema ih ni deset', kazao je danas Plenković dolazeći na sjednicu.

Predstavljajući u Saboru proračun za 2027. godinu, premijer je uzvratio SDP-u zbog fotografija deset bivših ministara, ustvrdivši da su samo četvorica otišla zbog sumnji na kaznena djela, a Most je nazvao 'štetočinama' zbog kritika politike Vlade.

U sabornici su SDP-ovi zastupnici istaknuli fotografije bivših ministara, podsjećajući na premijerov sinoćnji izazov novinarki da mu nabroji deset ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom.

Riječ je o Gabrijeli Žalac, Darku Horvatu, Viliju Berošu i Tomislavu Tolušiću, nabrojao je premijer. Slučajevi ostalih bivših članova Vlade, ustvrdio je, ne odnose se na ono što su radili tijekom ministarskog mandata.

Sinoć ponudio ostavku ako mu nabroje deset ministara

Plenković se referirao na intervju za Dnevnik Nove TV, u kojem je novinarki rekao da će odmah dati ostavku ako mu nabroji deset njegovih ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom. 'Ako ih nabrojite deset, sad ću, ovaj čas, dati ostavku', poručio je u intervjuu.

Danas je, međutim, pojasnio da pod tim misli na ministre čiji su slučajevi povezani s postupanjem tijekom ministarske dužnosti. Kazao je da je i četvero puno te ustvrdio da su protuzakonito postupali 'na svoju ruku', a ne po nečijem nalogu.

Osvrnuo se i na bivšeg potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića, za kojeg je rekao da je bio 'odličan potpredsjednik'. Ako sud utvrdi da je Milošević odgovoran za ono za što ga se tereti kao saborskog zastupnika, ustvrdio je Plenković, 'može se odmah uhapsiti cijeli Sabor i sve sazive Sabora u zadnjih 36 godina'.

Premijer je pritom rekao da zastupnici zovu i lobiraju za svoje birače te da takav poziv sam po sebi ne znači kršenje zakona ni trgovinu utjecajem. Upitan može li zastupnik utjecati na poredak na listi za dodjelu potpora, odgovorio je da ne može te da je dužnost zastupnika pitati realizira li se projekt u njegovu kraju.

U Saboru se raspravlja o proračunu

U Saboru je danas na dnevnom redu prijedlog državnog proračuna za 2027. te projekcije za 2028. i 2029. godinu. Plenković je ranije najavio da Vlada očekuje rast BDP-a od 2,1 posto, inflaciju od 2,7 posto i proračunski deficit od 2,9 posto BDP-a.