Premijer Andrej Plenković u razgovoru za Dnevnik Nove TV izazvao je novinarku Sabinu Tandaru Knezović da nabroji deset ministara koji su otišli iz njegove Vlade zbog problema sa zakonom, poručivši da će, uspije li u tome, odmah podnijeti ostavku. U razgovoru održanom u obnovljenoj središnjici HDZ-a osvrnuo se i na smrt Kristiana Josipa Periša u Jankomiru, odgovornost zagrebačkih vlasti, slučaj Dijane Zadravec, odnose s predsjednikom Zoranom Milanovićem te mogućnost rekonstrukcije Vlade

HDZ se nakon više od tri godine vratio u obnovljenu stranačku središnjicu na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma, gdje su u ponedjeljak održane sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke. Plenković je ondje za Dnevnik Nove TV govorio o aktualnim političkim pitanjima, a razgovor se u nekoliko navrata pretvorio u oštru raspravu s novinarkom.

Burno je bilo kada je Tandara Knezović otvorila pitanje ministara koji su tijekom njegovih mandata napustili Vladu zbog afera i problema sa zakonom. Plenković je odbacio njezinu procjenu da je takvih ministara bilo desetak, inzistirajući na tome da ih nije bilo ni približno toliko. 'Imate narativ, floskulu o 30 izmijenjenih ministara. Macron je promijenio više od stotinu ministara i, čini mi se, šest ili sedam premijera', rekao je. Kada je novinarka ponovila da je dio njegovih ministara otišao zbog problema sa zakonom, Plenković ju je izazvao da ih nabroji, uz obećanje da će u tom slučaju odmah odstupiti s dužnosti. 'Ja govorim da odlično kadroviram. Vi, koja ste najpolitičnija novinarka, u stanju ste reći deset. Ako ih nabrojite deset, sad ću ovaj čas dati ostavku. Dajte mi deset ministara koji su otišli zbog problema sa zakonom, ja dajem ostavku sad, isti tren. Ovo vam je big challenge. Idem kući isti čas. Nabrojite ih deset, ako uspijete, idem ća', poručio je Plenković. Tandara Knezović odgovorila mu je da se 'neće tako igrati'.

Obnovljena zgrada stranke HDZ-a Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL







+46 Obnovljena zgrada stranke HDZ-a Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

Plenković o Jankomiru: 'Ovo je problem jedne bolnice' Jedna od središnjih tema razgovora bila je smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, kao i novi slučaj u kojem se pacijent zapalio tijekom boravka u istoj ustanovi. Na pitanje treba li smiriti situaciju i pružiti potporu zdravstvenom sustavu, Plenković je odgovorio kritikom načina na koji se govori o odgovornosti za događaje u Jankomiru. 'Zanimljiva je ta optika smirivanja situacije i pomaganja sustavu. Da je Jankomir slučajno državna bolnica, odmah bi se govorilo o odgovornosti ravnatelja, onih koji su bili u sobi, upravnog vijeća, cijele bolnice i HDZ-a. Bilo bi to ponavljanje onoga što smo gledali u Gospiću. Ovdje se, međutim, govori da smo svi odgovorni i da trebamo poboljšavati sustav', rekao je Plenković. Ustvrdio je da se takvim pristupom pokušava zaštititi politička većina u Gradu Zagrebu, dok se odgovornost za ono što se dogodilo u bolnici nastoji prikazati kao problem zdravstvenog sustava u cjelini. 'Ovo je problem jedne bolnice, njezine ravnateljice i ljudi odgovornih za ubojstvo gospodina Periša', poručio je. Pojasnio je da gradonačelnika Tomislava Tomaševića ne smatra osobno odgovornim za Periševu smrt, ali drži da dio odgovornosti snosi Grad Zagreb kao osnivač bolnice. Premijer se osvrnuo i na zahtjeve Periševe obitelji, koja je nakon njegove smrti zatražila promjene u postupanju prema psihijatrijskim pacijentima, kao i preimenovanje bolnice. 'Izražavam sućut obitelji. Mislim da je solidarnost ljudi na glavnom zagrebačkom trgu bila impresivna. Ministarstvo će uzeti u obzir sve zahtjeve. Što se tiče imena bolnice, to je na Gradu. Kada je riječ o humanom sputavanju, Ministarstvo je spremno razmotriti što sve treba učiniti. Ono što se dogodilo nije bilo u skladu s tim protokolima. Otvoreni smo za suradnju', rekao je Plenković.

Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL







+4 Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

Plenković o Dijani Zadravec: 'Mislim da je nisam vidio sedam, osam godina' Plenković se osvrnuo i na krizu u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je nakon imenovanja Dijane Zadravec za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju otkaz dalo 18 radiologa iz Klinike i bolnice. Njezino imenovanje izazvalo je nezadovoljstvo dijela zaposlenika, a premijer je u razgovoru za Dnevnik Nove TV odbacio tvrdnje da je osobno stao na njezinu stranu ili utjecao na odluku o imenovanju. 'Kako mislite da sam odlučio stati na stranu Zadravec? Kojom rečenicom sam ja nju branio? Imate jedan pristrani napad oporbe. Aktualni sat pokazao je politički pristup oporbe i dijela medija određenoj kadrovskoj temi koja ima veze s upravljanjem bolnicom, a ne samnom ili Vladom. Ako postoji problem s imenovanjem, to će oni rješavati. U potpunosti otklanjam bilo kakvu povezanost sebe i Vlade s tom temom', rekao je Plenković. Reporterka Sabina Tandara Knezović potom ga je upitala zašto mu je Zadravec osobno uputila pismo, na što je premijer uzvratio da mu se svakodnevno obraća velik broj građana. 'Pa ne pišem ja sam sebi', odgovorio je kroz smijeh. 'I što sad? Piše. Znate koliko ljudi piše premijeru? Imamo cijeli odjel za građane gdje svaki dan dolaze deseci pisama', dodao je. Novinarka je zatim primijetila da mu se Zadravec u pismu obraćala osobnim imenom, no Plenković je rekao da u tome ne vidi ništa neobično. 'Dobro, pa što? Kako će me drugačije zvati nego imenom?' odgovorio je. Na izravno pitanje jesu li on i Zadravec prijatelji, premijer je ustvrdio da se nisu vidjeli godinama. 'Ja mislim da gospođu Zadravec nisam vidio barem sedam, osam godina', kazao je. Plenković je ponovio da odluke o njezinu imenovanju nisu u nadležnosti njega osobno ni Vlade, nego bolničkih tijela. Naglasio je da mu je najvažnije osigurati normalno funkcioniranje bolnice i njezinih odjela, među kojima je i radiologija. 'Prema tome, za sve dušebrižnike otklanjamo tu temu, prepuštamo odluku Upravnom vijeću, upravi bolnice. Nama je bitna funkcionalnost rada svih odjela u svim bolnicama, uključujući i radiologije, neuroradiologije u Vinogradskoj bolnici, odnosno KBC-u Sestre milosrdnice', rekao je premijer.

VIDEO Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u čast Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj /Pixsell

O Milanoviću, oporbi i koalicijskim partnerima Plenković je govorio i o odnosu s predsjednikom Republike Zoranom Milanovićem. Otkrio je da su posljednji put razgovarali prije otprilike mjesec do mjesec i pol dana, a opet je kritizirao Milanovićeve izjave o mogućem slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu. 'Ono što imamo u posljednje vrijeme jest razmjena u vezi s Ukrajinom. On je izbornu kampanju temeljio na potpuno neistinitoj tezi da je Hrvatska htjela slati vojnike u Ukrajinu. To je bilo medijski neadekvatno praćeno', kazao je. Nakon te izjave s novinarkom je raspravljao i o načinu na koji su mediji izvještavali o toj temi. Upitan koga među oporbenim političarima smatra svojim najvećim suparnikom, rekao je da nije na njemu da to procjenjuje, ali je nabrojio političare s kojima se suočavao tijekom deset godina na vlasti. 'Imao sam Milanovića, Bernardića, Grbina pa ga je Milanović šutnuo u stranu, sad imamo Hajdaša Dončića, Slavka, Maricu, Antu...', rekao je. Osvrnuo se i na iskustvo suradnje s Mostom, s kojim je HDZ formirao prvu parlamentarnu većinu nakon njegova dolaska na čelo stranke 2016. godine. 'Što se tiče Mosta, ja sam lekciju naučio. Nisam poslušao kolege koji su 2016. bili u vodstvu HDZ-a, kada se formirala prva koalicija. Shvatio sam da je riječ o partnerima koji nisu partneri', rekao je. Govoreći o aktualnoj suradnji s Domovinskim pokretom, ustvrdio je da se ta stranka svojim političkim stajalištima približila HDZ-u više nego što se HDZ približio njoj.

Zagreb: Jastuci za Kristiana Josipa Periša na glavnom gradskom trgu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL







+22 Zagreb: Jastuci za Kristiana Josipa Periša na glavnom gradskom trgu Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL