Policija je mladića uočila oko jedan sat u Ulici Bruna Bušića te mu je svjetlosnim i zvučnim signalima izdala naredbu za zaustavljanje. No, on se oglušio, naglo promijenio smjer kretanja i počeo bježati povećavajući brzinu motocikla.

U jednom se trenutku zaustavio, odbacio motocikl i pokušao pobjeći trčeći, no policija ga je sustigla. Priveden je u policijsku postaju, a pozvan je i njegov roditelj.