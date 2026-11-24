Maloljetnik rođen 2009. zatečen je u noći na ponedjeljak u Splitu u vožnji neregistriranim električnim motociklom bez položenog vozačkog ispita, a nakon što se oglušio na naredbu za zaustavljanje i pokušao pobjeći, policija ga je sustigla i oduzela mu vozilo, izvijestila je u utorak splitska policija
Policija je mladića uočila oko jedan sat u Ulici Bruna Bušića te mu je svjetlosnim i zvučnim signalima izdala naredbu za zaustavljanje. No, on se oglušio, naglo promijenio smjer kretanja i počeo bježati povećavajući brzinu motocikla.
U jednom se trenutku zaustavio, odbacio motocikl i pokušao pobjeći trčeći, no policija ga je sustigla. Priveden je u policijsku postaju, a pozvan je i njegov roditelj.
Utvrđeno je da je počinio pet prometnih prekršaja. Osim što se nije zaustavio na policijsku naredbu, upravljao je vozilom prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom bilo koje kategorije, a motocikl nije bio registriran ni osiguran te nije prošao homologaciju.
Protiv maloljetnika će nadležnom sudu biti podnesen optužni prijedlog, uz prijedlog da mu se izrekne sudski ukor i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Policija će predložiti i trajno oduzimanje motocikla zbog okolnosti događaja i, kako navodi, očiglednog nedostatka svijesti o opasnosti kojoj je svojim ponašanjem izložio sebe i potencijalno druge sudionike u prometu.